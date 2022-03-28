Суд разрешил использование Facebook* и Instagram* в России

28 марта 2022, 12:44

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Запрет на работу в России компании Meta* не распространяется на использование принадлежащих ей соцсетей Facebook* и Instagram* для не запрещенной законом деятельности, объявил сегодня Тверской суд Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу соцсетей Facebook* и Instagram* в России, признав экстремистской деятельность владеющей ими компании Meta*. Мессенджера WhatsApp*, также принадлежащего компании Meta*, запрет не коснулся, пояснил представитель Генпрокуратуры.

11 марта Роскомнадзор объявил об ограничении в России доступа к Instagram*, который принадлежит компании Meta*, объяснив это распространением в этой соцсети призывов к насилию над гражданами России, в том числе военнослужащими. Ранее, 4 марта, ведомство сообщило о блокировке в России соцсети Facebook* в связи со случаями "дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

Решение от 21 марта не ограничивает использование Facebook* и Instagram* для незапрещенной деятельности, говорится в мотивировочной части судебного документа, опубликованного сегодня на сайте Тверского суда Москвы.

"Суд признает деятельность компании Мета (так в документе. – Прим. "Кавказского узла") экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан Российской Федерации и изменения основ конституционного строя, вследствие чего такая противоправная деятельность должна быть прекращена. Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета (так в документе. – Прим. "Кавказского узла") физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - сказано в решении суда.

Суд подтвердил, что решение не распространяется на работу мессенджера WhatsApp* "ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации".

23 марта Тверской суд сообщил, что публикация текста решения о признании Meta* и ее соцсетей экстремистскими организациями запрещена. Таким образом, сегодня суд отменил свое решение не публиковать полный текст документа, уточняет "Коммерсант".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.