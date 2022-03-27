Аяз Муталибов. Скриншот из сообщения https://t.me/flash1news/22391

27 марта 2022, 23:46

Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На 84-м году жизни умер бывший президент Азербайджана Аяз Муталлибов.

Аяз Муталибов скончался сегодня от продолжительной болезни, сообщило со ссылкой на председателя Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде агентство Trend.

Также информацию о смерти первого президента Азербайджана подтвердил его сын Заур Муталибов, передает haqqin.az.

Аяз Муталлибов родился 12 мая 1938 года в городе Баку. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР (АССР), председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии АССР (1990-1991). В сентябре 1991 года был избран президентом Азербайджана и находился на этом посту до начала марта 1992 года, когда подал в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле".

В 1994 году было принято решение о привлечении Аяза Муталибова к уголовной ответственности по делу о событиях "черного января", когда в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус и в результате операции было убито 137 мирных жителей, ранения получили более 744 человек, свыше 800 были арестованы. Однако Муталибов скрылся на территории России и стал проживать в Москве. В июле 2012 года, после принятия в Азербайджане закона, по которому бывшие главы государства наделяются иммунитетом от уголовного преследования, Аяз Муталибов после 20-летней вынужденной эмиграции в России вернулся в Азербайджан.

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Примечание:

"Жители Азербайджана провели акции памяти жертв "Черного января", "Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов ушел из политики",  "Араза Ализаде: "Президент Азербайджана уже дал согласие на возвращение на родину экс-президента Аяза Муталибова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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