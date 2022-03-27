Юристы поспорили о правоприменении статьи о дискредитации российской армии

27 марта 2022, 19:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За частный разговор наказать невозможно, указал адвокат Денис Надеин, комментируя решение суда в отношении жителя Кубани, оштрафованного за дискредитацию российских вооруженных сил после конфликта с мужчиной из-за наклейки с буквой "Z". В законе есть неопределенности, которые часто играют роль лазейки для правоохранителей, отметил юрист Евгений Черноусов. Уже были случаи, когда частный разговор признается судом публичным, подтвердила юрист Светлана Кузеванова.

Как писал "Кавказский узел", жителя Краснодарского края Максима Оверина оштрафовали по статье о дискредитации российских вооруженных сил на 100 тысяч рублей после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква Z.

О том, что Тимашевский районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Максима Оверина на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), 25 марта сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента). Максим Оверин поспорил с хозяином машины, на которую была наклеена буква Z, доказывая, что этот символ могут демонстрировать на транспортном средстве только военные. В ходе конфликта Оверин ударил оппонента, сказано в публикации. Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу", объяснило ранее Минобороны РФ. А в России буква Z стала универсальным символом поддержки российской армии и ее действий.

Частный разговор не может быть причиной для наказания, считает адвокат Денис Надеин.

"Закон сформулирован таким образом, что каких-то слов или действий недостаточно, чтобы применить эту статью. Нужны публичные действия или слова. Диспозиция статьи предполагает именно такое действие. Следовательно, как мне кажется, наказать за частное мнение по этой статье невозможно. Частное мнение на то и частное, что оно высказывается не публично", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, согласно формулировке закона, если человек в разговоре с военнослужащим выразит ему отрицательную оценку действий вооруженных сил России, то это не является нарушением статьи.

"Но, к сожалению, применительная практика показывает, что все правоприменители додумывают, что хотел законодатель, когда писал этот закон, и привлекают к ответственности даже в таких случаях. Состава нет, но есть что-то похожее на состав. В таких случаях принимается решение о наказании по этой статье. Вновь принятые нормы обслуживают определенные политические интересы. С этим и связано такое применение статьи", – подчеркнул он.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности") была введена 4 марта. Эта статья предполагает наказание для граждан – до ста тысяч рублей административного штрафа, юридических лиц – до одного миллиона рублей. Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", – указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения.

Московский юрист Евгений Черноусов указывает на неопределенность формулировок в законе. По его мнению, статья не дает четкого понимания того, кто может быть привлечен к ответственности и за какие именно действия или слова.

"Смотрите, например, мы берем случай в Краснодаре, когда гражданина оштрафовали за выражение частного мнения в ходе конфликта. Мы не знаем, конфликт был публичным или нет. Мы не знаем, они кричали друг на друга или спокойно общались вдвоем, и потом их разговор перерос в конфликт. В законе говорится об ответственности за публичное мнение или призыв, но разговор двух граждан – это частный разговор. Но его оштрафовали. Вот о какой неопределенности в формулировках я говорю", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подобные неопределенности часто играют роль лазейки для правоохранительных органов. "Это дает им возможность применить статью в отношении разных людей за разные деяния. Как мне видится, любой человек может быть наказан по этой статье за выражение непубличного мнения. Как это будет происходить? Он выражает частное мнение в разговоре с товарищем, который потом делится об этом мнении со своим третьим знакомым. Об отрицательном мнении о действиях армии уже знает не один, а два гражданина. Для суда это уже основание считать мнение публичным и наказать по этой статье. Тем более если человек выражает такое мнение в разговоре с военнослужащим. Это тоже посчитают дискредитацией ВС РФ", – пояснил юрист.

Медиаюрист Светлана Кузеванова отмечает, что есть случаи, когда частный разговор признается судом публичным.

"Есть разъяснения Верховного суда, согласно которым под публичными призывами понимают высказывания, которые адресованы другим лицам с целью побудить их совершать определенные действия. Когда мы говорим о публичности, речь идёт о неопределенном круге лиц. Насколько неопределенным и широким должен быть этот круг лиц, ни закон, ни какие -то разъяснения Верховного суда не поясняют. Соответственно, то, что вы говорите не одному лицу, а группе лиц, то это уже публичный разговор. Однако на практике, к сожалению, встречаются случаи, когда частный разговор признается публичным, если о нем узнала третья сторона. Сложно оценивать адекватность такого подхода, но понятно, что суд в таком случае посчитает, что совершено правонарушение", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, если человек в разговоре с военнослужащим выразит ему отрицательную оценку действий вооруженных сил России, это тоже можно считать дискредитацией ВС РФ. "Если об этом узнал еще третий человек, то в этом случае суд может принять подобное решение", – пояснила она.

Отметим, на юге России суды уже неоднократно принимали решения о наказании по статье о дискредитации российских вооруженных сил. 25 марта МВД Адыгеи сообщило, что суд назначил по 30 рублей штрафа жителям Кошехабльского района республики, признав их виновными в публикации в соцсетях дискредитирующей вооруженные силы информации. 24 марта появилась информация о штрафе в 50 тысяч рублей жителю Ростовской области за публичную негативную оценку действий вооруженных сил России. 23 марта Буденновский горсуд Ставрополья приговорил 45-летнего местного жителя к штрафу в 50 тысяч рублей, признав дискредитацией российской армии его публикацию в соцсети. В тот же день стало известно, что в Краснодаре, Сочи, Армавире и Тимашевском районе на участников акций против спецоперации на Украине составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий и о дискредитации вооруженных сил России. 21 марта на 30 тысяч рублей был оштрафован житель Краснодара Александр Кондратьев, суд признал дискредитацией армии его плевок в баннер с буквой Z. Основная опасность административной статьи о дискредитации вооруженных сил в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сообщил ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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