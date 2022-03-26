Суд продлил арест Арашуковым

26 марта 2022, 12:14

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Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову до 7 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 декабря 2021 года стало известно, что Мосгорсуд оставил под стражей до 7 апреля бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд продлил срок ареста Рауфу и Раулю Арашуковым до 7 июля, сообщил сотрудник суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Арашуковым и другим фигурантам дела до 7 июля нынешнего года", – привел вечером 25 марта его слова ТАСС.

За день до рассмотрения судом ходатайства следствия о продлении ареста защита подала протест на действия судьи который рассматривает дело за то, что он отклонял вопросы некоторых адвокатов к свидетелям. Возражение было занесено в протокол судебного заседания, информировало вечером 25 марта издание "Это Кавказ".

Напомним, что ранее источник заявил, что Рауль и Рауф Арашуковы подверглись уголовному преследованию после конфликта с покровителем, главой одного из регионов Северного Кавказа.

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На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.