Второй тур выборов в парламент проходит в Абхазии

26 марта 2022, 09:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

64 избирательных участка в 17 округах начали сегодня работу в Абхазии в рамках второго тура выборов в парламент. На 17 из 35 мест в Народном собрании претендуют 34 кандидата.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в парламент (Народное собрание). Выборы прошли во всех 35 округах, депутаты были избраны в 17 округах. Еще в 17 округах был назначен второй тур голосования, а в одном округе – перевыборы. В большинстве округов, где назначен второй тур выборов, не стоит ожидать реальной борьбы, но серьезная борьба развернется Сухуме и Гагре. Второй тур не создаст трудностей для провластных депутатов, заявили ранее аналитики.

26 марта в 17 избирательных округах проходит повторное голосование по выборам депутатов парламента Абхазии. 64 избирательных участка открылись в 08.00, их работа продлится до 20.00. Кандидат в депутаты при повторном голосовании считается избранным, если получил большее число голосов против другого кандидата, информировало сегодня ИА "АпсныПресс" со ссылкой на Центризбирком Абхазии.

На 17 из 35 мест в парламент Абхазии претендуют 34 кандидата, набравшие по итогам голосования 12 марта наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин, информировал сегодня "Sputnik Абхазия" со ссылкой на ЦИК.

Издание также опубликовано ролик, на кадрах которого показаны сидящие за столами сотрудники избирательного участка (УИК), перед ними стоят люди, некоторые из них заполняют бумаги. Сотрудники УИК изучают документы посетителей, после чего избиратели заполняют бумаги, получают бюллетени и уходят, чтобы проголосовать.

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