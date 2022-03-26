Майнинговая ферма ликвидирована в Кизилюртовском районе

26 марта 2022, 08:07

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В Кизилюртовском районе Дагестана ликвидирована майнинговая ферма, ущерб от работы которой составил более трех миллионов рублей, сообщили энергетики.

По данным Минэнерго Дагестана, майнинговая ферма была обнаружена в селе Кироваул Кизилюртовского района.

"Обнаружено 560 аппаратов для добычи криптовалюты", – сказано в сообщении опубликованном вечером 25 марта в Telegram-канале ведомства.

К записи прикреплен видеоролик, на кадрах которого показано помещение в котором на стеллажах установлено оборудование, видны провода. От оборудования исходит шум работающих вентиляторов.

За последние три месяца в Дагестане выявлено 18 нелегальных майнинг-ферм. На фоне развития майнинга, нагрузка на энергосистему республики возросла почти на 12 процентов. Средний показатель прироста прошлых лет составлял 6 процентов, отметило ведомство в другом сообщении.

Майнинговая ферма в селе Кироваул была обнаружена энергетиками совместно с полицейскими. Аппараты для майнинга изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго". "Объем "похищенной" электроэнергии превысил 1,5 млн кВт/ч", – привел вечером 25 марта "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Предварительная сумма ущерба, причиненная владельцем майнинговой фермы, оценивается более чем в три миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

"Кавказский узел" также писал, что 21 марта в Редукторном поселке Махачкалы была обнаружена майнинг-ферма.

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