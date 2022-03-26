Редакция "Юга.ру" после прессинга удалила статью о давлении на студентов кубанского вуза

26 марта 2022, 05:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Студенты Кубанского госуниверситета после подписания письма с призывом к миру между Украиной и Россией, подверглись давлению, информировало издание "Юга.ру". Публикация не понравилась руководству вуза и госорганам, в результате редакция была вынуждена удалить статью, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и иметь возможность продолжать работу, сообщила редактор "Юга.ру" Александра Аксенова.

Редакцию издания "Юга.ру" вынудили удалить статью «Этические комиссии», просмотры фильма RT и методички с фотографиями трупов. Как в Краснодаре давят на студентов с «негосударственной позицией» Ярославы Гуляевой.

В материале рассказывается, как студентов кубанских вузов, подписавших письмо Владимиру Путину с призывом к миру между Россией и Украиной, вызывали на «этические комиссии» и пугали отчислениями. К 3 марта письмо против спецоперации подписали 15 136 человек, в том числе студенты КубГУ. При этом само руководство КубГУ и его сотрудники подписали обращение в поддержку специальной военной операции России на Украине, это обращение собрало около 15 800 тысяч подписей, говорилось в публикации.

Через несколько дней после после того, как студенты подписались под письмом, им стали звонить из вуза и приглашать на беседу. Студентов собрали группами в аудитории, где рассказывали, что администрация университета хочет узнать и понять их мнение, поэтому беседа будет двусторонней и «ни в коем случае не репрессивной». Студентам показывали фильм «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» от Russia Today, выпущенный в декабре 2021 года. В фильме было много жестких сцен, чтобы вызвать у зрителей чувства жалости, страха, вины, при этом Россия в этом конфликте была представлена в роли спасителя, рассказывалось в материале.

После просмотра фильма сотрудники администрации вуза рассказывали о необходимости спецоперации и неизбежности конфликта с НАТО в случае непринятия такого решения. Студентов, поддерживающих пацифистские акции, назвали «антиинтеллигенцией», предателями родины и позором страны. Затем их призвали задавать вопросы и участвовать в дискуссии, а потом просили написать объяснительные.

Этим давление на студентов не ограничилось. Они жаловались, что почти каждый преподаватель на парах стал обсуждать происходящее на Украине, старостам групп вызывали на собрание, где раздавали книжки с «основными тезисами и фактами о ситуации на Украине» со множеством цветных фотографий с истерзанными телами, студентов стали пугать отчислениями.

Статья не понравилась представителям госведомств и руководству Кубанского государственного университета, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Александра Аксенова.

«Перед публикацией мы советовались с юристом, сделали все по его рекомендациям. После публикации к нам не поступило никаких официальных претензий или документов. Мы полагаем, что с точки зрения закона с этим материалом все в порядке. Но как стало известно и насколько мы можем судить, публикация этой статьи не понравилась руководству вуза, каким-то государственным ведомствам, которые контролируют или хотят контролировать СМИ. Нам это было сказано в форме «решать вам», но очень долго говорилось о негативном влиянии статьи. Это нам говорил представитель одного из государственных ведомств России», - сказала она.

Статья 25 марта была удалена, но на сайте есть заголовок «Здесь была статья про студентов» с объяснениями редакции. «В итоге редакция приняла решение удалить текст статьи с сайта, так как мы считаем более важным безопасность сотрудников редакции и возможность продолжать работу. Мы не исключаем, что пока издание продолжает работать, будут и другие случаи удаления уже опубликованных материалов по причинам, которые мы даже не можем озвучить, так как не чувствуем, что наши сотрудники и их семьи в безопасности», - отметила главный редактор.

При этом, по ее словам, полностью удалить эту информацию из просторов интернета не получится. То есть любой желающий может найти и прочитать статью. «Даже после удаления статьи с сайта издания материал все еще будет доступен в кэше Google. Мы не отвечаем ни за что, кроме сайта», - подчеркнула она.

"Кавказский узел" также писал, что активисты Вера Иноземцева и Александр Мочалов были отчислены после того, как 23 января 2021 года в Астрахани состоялось двухчасовое шествие в поддержку Навального*. Оно не встретило противодействия силовиков, но уже после акции в городе прошли задержания. Ректор Константин Маркелов пояснил, что вынужден был отчислить студентов, поскольку они совершили правонарушение. 9 февраля 2021 года активисты подали иски в Ленинский райсуд Астрахани, требуя восстановить их в Астраханском госуниверситете. В марте Ленинский райсуд не удовлетворил иск Иноземцевой, а в мае это решение подтвердил Астраханский областной суд. В марте четвертый кассационный суд в Краснодаре направил на новое рассмотрение жалобу Веры Иноземцевой, требовавшей признать незаконным ее отчисление из астраханского вуза, сообщил адвокат.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".