25 марта 2022, 18:45

Возобновлено движение транспорта по Военно-Грузинской дороге

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, сообщили сегодня североосетинские спасатели. 

Как писал "Кавказский узел", с 14.30 мск 23 марта Военно-Грузинская дорога была открыта для всех видов машин, но уже в 10.40 мск 24 марта был введен запрет на движение по трассе в связи с ухудшением погоды в Грузии. К сегодняшнему утру на КПП "Верхний Ларс" образовалась очередь из 347 фур.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд по Военно-Грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс" открыт, сообщили спасатели. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17.40 мск 25 марта 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении на сайте Управления МЧС России по Северной Осетии.

КПП "Верхний Ларс", изображение с веб-камер на 18.22 мск 25.03 с сайта "Край земли", https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 18.22 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на самом КПП стоят легковые автомобили и микроавтобусы. В противоположном направлении выстроились длинные очереди из грузовиков и легковых машин, несколько автомобилей стоят на пропускном пункте. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -12 градусов, скорость ветра - три метра в секунду. 26 марта днем также ожидается снегопад, температура воздуха повысится до -9 градусов, а скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Движение по Транскаму разрешено до утра", "Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты в связи с непогодой", "Более 20 сел заблокировано в Грузии после схода двух оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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