Движение по Транскаму закрыто для всех машин

25 марта 2022, 11:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проезд по Транскавказской магистрали запрещен в связи с угрозой схода снежных лавин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Транскам был закрыт утром 24 марта, но уже вечером движение было разрешено до 10.00 мск 25 марта.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Движение по Транскавказской магистрали закрыто сегодня с 10.00 мск для всех видов транспорта в связи с угрозой схода снежных лавин на территории Южной Осетии, говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Ведомство рекомендовало водителям воздержаться пока от поездок в направлении участка Бурон – Северный портал Рокского тоннеля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +0 градусов и скорости ветра 3 метра в секунду. В ночь на 26 марта также ожидаются снег с дождем, температура снизится до -3, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.