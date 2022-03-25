Пожар в Астраханском государственном заповеднике. Фото http://astrakhan-news.net/politics/2022/03/23/99089.html

25 марта 2022, 10:51

Спасатели остановили распространение огня в Астраханском заповеднике

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Распространение пожара, начавшегося вечером 24 марта в Астраханском государственном заповеднике, остановлено на площади 130 гектаров.

Как писал "Кавказский узел", сообщение о пожаре в Астраханском государственном заповеднике на территории Камызякского района поступило вечером 24 марта. Площадь пожара составила более 130 гектаров.

"По состоянию на 09:00 мск пожар на Трёхизбинском участке Астраханского заповедника локализован, открытого пламени не наблюдается, задымление и процесс тления сосредоточены на трех очагах", - цитирует источник в администрации заповедника ТАСС.

Пожар тушат 16 человек, задействовано девять единиц техники, уточнили в заповеднике.

Астраханский заповедник был основан в 1912 году для сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспийского моря. Общая площадь заповедника составляет почти 70 тысяч гектаров, расположен в низовьях дельты Волги. В 1984 году ему присвоен статус биосферного, информировал 24 марта "Интерфакс".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в  Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

– 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Потушен пожар на рынке в Астрахани", "Крупный пожар произошел на заводе в Астрахани", "Пожарные потушили жилой дом в Астрахани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 марта 2022, 11:11

25 марта 2022, 09:48

25 марта 2022, 09:08

25 марта 2022, 08:23

25 марта 2022, 07:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи