Спасатели остановили распространение огня в Астраханском заповеднике

25 марта 2022, 10:51

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Распространение пожара, начавшегося вечером 24 марта в Астраханском государственном заповеднике, остановлено на площади 130 гектаров.

Как писал "Кавказский узел", сообщение о пожаре в Астраханском государственном заповеднике на территории Камызякского района поступило вечером 24 марта. Площадь пожара составила более 130 гектаров.

"По состоянию на 09:00 мск пожар на Трёхизбинском участке Астраханского заповедника локализован, открытого пламени не наблюдается, задымление и процесс тления сосредоточены на трех очагах", - цитирует источник в администрации заповедника ТАСС.

Пожар тушат 16 человек, задействовано девять единиц техники, уточнили в заповеднике.

Астраханский заповедник был основан в 1912 году для сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспийского моря. Общая площадь заповедника составляет почти 70 тысяч гектаров, расположен в низовьях дельты Волги. В 1984 году ему присвоен статус биосферного, информировал 24 марта "Интерфакс".

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