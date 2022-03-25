Загрязнение Волги нефтепродуктами обнаружено в Астрахани

25 марта 2022, 09:48

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В Кировском районе Астрахани обнаружено загрязнение акватории Волги нефтепродуктами площадью около 40 квадратных метров, сообщили спасатели.

По данным спасателей следы загрязнение акватории Волги нефтепродуктами в Астрахани были обнаружены утром 25 марта.

"25 марта в 08.29 [07.29 мск] поступило сообщение о загрязнении акватории в Кировском районе города Астрахань, городской рукав реки Волга", – сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Астраханской области.

На место были направлены специалисты, которые подтвердили факт загрязнения. "На поверхности акватории наблюдается радужная маслянистая пленка на площади около 40 квадратных метров", – уточнили спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября 2021 года пленка нефтепродуктов была обнаружена на площади около 200 квадратных метров в акватории Волги в Астрахани. По версии специалистов, к загрязнению реки привела попытка распилить старое судно в астраханском порту.

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