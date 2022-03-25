Российские мотострелки и разведчики провели учения в Армении

25 марта 2022, 08:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мотострелки Южного военного округа отработали на полигоне Алагяз в Армении отражение нападения диверсантов, а разведчики на высокогорном полигоне Камхуд выполнили приемы экстремального вождения, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 16 марта Минобороны Армении опровергло сведения, что азербайджанские военные продвинулись на один километр в Капанском муниципалитете Сюникской области. Жители общины Неркин Анд пожаловались, что прекратили выгонять скот на пастбища и лишились средств к существованию после закрепления солдат Азербайджана на новых позициях. 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе. Баку отверг эти обвинения.

В Армении около одной тысячи мотострелков Южного военного округа России приступили к двусторонним учениям на полигоне Алагяз, сообщило Минобороны России.

"Военнослужащие отработали оборону, отражение нападений диверсионно-разведывательных групп. Они выполнили стрельбы из стрелкового оружия, вооружения боевых машин, орудий, минометов и гранатометов, поражая мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные объекты, а также живую силу противника", – сообщило ведомство вечером 24 марта на своем сайте.

В маневрах также были задействованы беспилотники, подразделения ПВО, танкисты и воздушный десант, сказано в сообщении.

Учения в Армении также провели разведчики, информировало ведомство в другом сообщении. "На высокогорном полигоне Камхуд водители-разведчики ЮВО выполнили приемы маневрирования на скоростных участках автодрома, осуществили прохождение маршрутов в составе колонны на максимально допустимых скоростях", – информировало Минобороны России вечером 24 марта на своем сайте.

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