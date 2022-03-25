Природный пожар охватил биосферный заповедник под Астраханью

25 марта 2022, 07:23

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В Камызякском районе возгорание тростниковой растительности привело к пожару в Астраханском государственном заповеднике, сообщили спасатели. Площадь пожара составила более 130 гектаров, заявила администрация заповедника.

По данным спасателей, сообщение о пожаре в Астраханском государственном заповеднике на территории Камызякского района поступило вечером 24 марта.

"В 17.30 [16.30 мск] поступила информация о загорании тростниковой растительности на территории Трехизбинского участка заповедника", – сообщило вечером 24 марта на своем сайте управление МЧС по Астраханской области.

По словам директора заповедника Николая Цымлянского огнем охвачено более 130 гектаров территории, передал вечером 24 марта "Интерфакс".

Астраханский заповедник был основан в 1912 году для сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспийского моря. Общая площадь заповедника составляет почти 70 тысяч гектаров, расположен в низовьях дельты Волги. В 1984 году ему присвоен статус биосферного, информировал 24 марта "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 28 октября 2021 года тело женщины было найдено на месте пожара, произошедшего в двухэтажном доме в Астрахани, еще один человек тогда умер после госпитализации. Из дома при пожаре были эвакуированы восемь человек.

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