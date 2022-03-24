694 азербайджанца ждут в дагестанском лагере открытия границы

24 марта 2022, 19:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лагерь "Огонек", который принимает граждан Азербайджана, рассчитан на 500 человек, однако в последние дни число постояльцев существенно выросло, сообщил сотрудник МЧС Дагестана. Многие из тех, кто приехал к границе, планировали попасть домой на Новруз-байрам, однако власти не называют срок открытия границы.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта МИД Азербайджана отчитался о пропуске в страну через границу с Россией 540 граждан. 6 марта в Азербайджане был существенно смягчен карантинный режим, однако ограничения на пересечение сухопутных границ остались в силе. На 22 марта в пункте временного размещения в Дагестане находились 666 человек. Граждане Азербайджана высказали непонимание , почему их не пропускают домой, хотя в стране уже сняты многие антиковидные ограничения.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря «Огонек».

В стационарном пункте временного размещения граждан Азербайджана в Кайтагском районе по состоянию на 24 марта находится 694 человека, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации лагеря. Число желающих вернуться на родину в Азербайджан резко увеличилось в марте, они стали приезжать в Дагестан, надеясь перейти границу, однако с начала марта азербайджанские власти не организовывали переход через госграницу.

Детский лагерь "Огонек", где сейчас развернут пункт размещения азербайджанцев, может вместить 500 человек для комфортного проживания, но из-за роста числа прибывающих, администрация вынуждена заселять больше людей, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников МЧС, который работает в лагере. "Когда будет очередная отправка, нам неизвестно. Этим занимается МИД Азербайджана. Мы ждем их приезда, чтобы они все это организовали. МЧС же занимается заселением граждан Азербайджана и обеспечением всего, что необходимо для их пребывания", - пояснил собеседник.

Одним из первых постояльцев нынешней группы является молодой человек Агил Сулатанов, который приехал в "Огонек" из Буйнакска 5 марта. "Когда мы приехали, здесь было восемь человек. Остальные уже начали прибывать после нас. И все это время мы не можем пройти через границу – ее никак не откроют. Периодически звоним на горячую линию, но и там нам ничего не могут конкретного ответить. Мы только и ждем", - отметил он.

Агил находится в лагере вместе со своим братом, у которого на родине должна была состояться свадьба. "Свадьбу пришлось отменить, потому что брат застрял здесь. Да и 21 марта у нас праздник (Новруз-байрам - праздник, знаменующий наступление весеннего равноденствия – Прим. "Кавказского узла"). Семья нас ждала, чтобы отметить вместе. Праздник уже прошел, свадьбу отменили, а мы здесь сидим и ждем", - добавил он.

Другой постоялец лагеря, Вазиф, рассказал, что ему необходимо вернуться в Азербайджан, чтобы продлить документы, позволяющие находиться в России. Он приехал на границу из Избербаша, но 4 марта вынужден был заселиться в лагерь в Кайтагском районе. "На условия пребывания мы не жалуемся, народ гостеприимный, приветливый. И лагерю спасибо, что ни одного человека на улице не оставляют. В первые дни, когда был большой наплыв, всех заселить в лагере не смогли, нужно было обустроить дополнительные места для них. Условия нормальные, всех кормят, всем тепло. Но дома лучше, конечно же", - отметил он.

Многие жители Азербайджана, желающие попасть на родину, отказываются от заселения в детском лагере и снимают жилье в близлежащих населенных пунктах и Дербенте. Днем они собираются недалеко от лагеря, чтобы узнать последние новости. На момент посещения лагеря 24 марта корреспондентом "Кавказского узла", недалеко от лагеря было около 20-25 человек. В холод они укрываются в своеобразной палатке - участок леса, огороженный со всех сторон тентом. В центре и сейчас остался импровизированный очаг для приготовления пищи, а также пакеты с хлебом и овощами. В теплую солнечную погоду люди собираются на открытой площадке и заваривают чай на костре.

"В этой палатке они находились весь день, а вечером возвращались в съемное жилье", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" таксист, который часто привозит людей к лагерю.

Люди собираются каждый день, но новостей об открытии границы так и нет, сказал Расим, который приехал в Дагестан из Нижнего Новгорода 13 марта. "Мы надеялись, что перед праздниками нам все-таки дадут возможность попасть домой. Лагерь уже переполнен. Народ живет в Дербенте, в поселках. Каждый расселяется, где может найти жилье. Кто снимает, кто поселился в отели. Многие возвращаются обратно или же пытаются поехать через Грузию", - рассказал он.

Никто из представителей азербайджанских властей не может назвать точную дату отправки через границу, отметил Расим. "Надежда только на правительство Азербайджана. Но ощущение, что они не думают о своем народе, как мы тут. Не понимаю, что стоит открыть эту границу?" - посетовал гражданин Азербайджана.

Гражданин Азербайджана Барвиз не стал заселяться в лагерь, он снимает жилье в Дербенте, так как выехал из Москвы вместе с женой и детьми. "Хотели всей семьей попасть домой к празднику. Но с 12 марта вынужденно остаемся в Дагестане", - отметил он.

По его словам, если через два-три дня границу не откроют, его семья вернется в Москву. "Придется поехать обратно. К празднику все равно не успели", - добавил он.

Из Москвы приехал и постоялец лагеря Ильхам, он заселился в лагерь 23 марта. По его словам, он останется, пока не откроют границы. "Билет на самолет стоит огромных денег, возможности купить нет. К тому же сейчас и рубль сильно упал. Поэтому другого варианта, как ждать открытия границы, нет. Хотелось бы, чтобы это произошло поскорее, потому что люди мучаются", - отметил он.

Условиями в лагере он доволен. "Условия хорошие. Едой обеспечивают, теплое место дают. Нам главное, чтобы свободно через границу пускали", - сказал Ильхам.

Эльчин Рагимов прибыл к азербайджано-российской границе 18 марта.

"Нас четыре человека приехали сюда, к границе. Мы работали в ресторане у нашего земляка в Балашихе. После того, как все это началось на Украине, рубль стал падать. Стали говорить, что скоро будет хуже, заработки упадут. Нам один знакомый азербайджанец сказал, что границу откроют к Новруз-байраму и в Дагестан едет "Газель", на которой можно добраться до границы. Вот мы и приехали. Но оказалось, что граница закрыта. Три дня мы пожили возле лагеря "Огонек", там мест не было, мы ночевали поблизости в гараже местного жителя. Когда будут пропускать следующий раз, неизвестно. Поэтому мы решили снять где-нибудь нормальную комнату и поехали в Дербент. Надеемся, что после праздников откроют границу", - рассказал Рагимов. По его оценке, возле "Огонька" находятся порядка 500 человек.

Азербайджанцы, которые живут в Дагестане, несколько раз привозили воду, печенье, сигареты людям, которые были вынуждены находится у лагеря, сообщил Эльчин. "Люди, которые находятся не в лагере, живут на свои средства. Честно говоря, я жалею, что приехал сюда. Просто самолеты отменили в Азербайджан, и я решил поехать наземным путем. Но сейчас, оказывается, с 21 марта "Аэрофлот" запустил рейс. Да и через Узбекистан, Турцию и Казахстан можно было бы полететь. Билеты стоят дорого, но и здесь тоже приходиться тратить деньги", - отметил он.

Мехман Салимов работал на строительстве в Нальчике, приехал на границу 22 марта. "Я полтора года не мог поехать в Азербайджан из-за пандемии. Наконец, летом я поехал домой, повидаться с семьей, детьми. Сейчас самолеты в Азербайджан отменили. Я подумал, что это надолго и решил, что поеду на границу, может, по суше попаду в страну. Но граница закрыта. Мы остались тут, у лагеря "Огонек" на улице. По очереди спим в автомобилях, греемся у костров. Честно говоря, я думаю уже возвращаться в Нальчик, ждать тут нет смысла. Ничего определенного не говорят. Условий тут никаких. Оставаться здесь - это впустую тратить время и деньги", - рассказал он.

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Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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