Спасатели не смогли возобновить поиски сноубордиста на Эльбрусе

24 марта 2022, 13:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поисковые работы на Эльбрусе приостановлены в связи с плохими погодными условиями в горах, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта спасатели приступили к поискам сноубордиста на Эльбрусе, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь. 22 марта поиски, в которых участвовали 14 спасателей, не дали результатов. Поисковые работы были приостановлены до рассвета и возобновлены следующим утром. При этом группировка спасателей была увеличена вдвое, также был задействован вертолет Ми-8. 23 марта поиски были приостановлены на ночь.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Работы по поиску 60-летнего сноубордиста из Москвы приостановлены из-за плохих погодных условий в горах, сообщили сегодня в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Группа спасателей с утра находится в готовности, чтобы возобновить поисковые работы. Однако неблагоприятные погодные условия не позволяют этого сделать", - цитирует сотрудника чрезвычайного ведомства "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня днем идет снег при температуре -8 градусов, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. Ночью снегопад продолжится, температура снизится до -10, скорость ветра - до 2 м/с. 25 марта также будет идти снег, столбик термометра опустится до -11, ветер усилится до 3 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.