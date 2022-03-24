Аэропорт Махачкалы объявил от открытии рейсов в Стамбул

24 марта 2022, 07:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авиакомпания Red Wings с 28 марта начнет раз в неделю выполнять рейсы из Махачкалы в Стамбул на лайнерах Sukhoi Superjet 100, сообщила пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы аэропорта Махачкалы, длительность полета из Махачкалы в Стамбул составит три часа. Первый рейс отправится 28 марта, полеты будут выполняться авиакомпанией Red Wings еженедельно на лайнерах Sukhoi Superjet 100.

"Расписание рейсов по московскому времени: вылет из аэропорта Махачкалы в 21.35, с прибытием в Стамбул в 00.40 (длительность полета – 3 часа 5 минут), вылет из Стамбула в 17.30, с прибытием в аэропорт Махачкалы в 20.05 (длительность полета – 2 часа 35 минут)", – привел вечером 23 марта ТАСС слова руководителя пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапуры Магомедовой.

Пассажирам старше 12 лет по прибытии в Турцию необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации. Привитые "Спутником лайт" также должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, добавила Магомедова. "Всем въезжающим в Турцию пассажирам не ранее чем за 72 часа до вылета необходимо заполнить специальную форму на register.health.gov.tr. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, который необходимо предъявить в пунктах контроля в распечатанном или электронном виде", – отметила руководитель пресс-службы.

По данным авиакомпании Red Wings стоимость билета на рейс Махачкала – Стамбул в одном направлении составляет 19 255 рублей.

"Кавказский узел" также писал, что с сентября 2021 года из аэропорта Махачкалы начали выполняться полеты в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх, а также открылись дополнительные рейсы в Азербайджан, Иран и Турцию.

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