Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок. Юга.ру

23 марта 2022, 21:35

Главврачи двух ставропольских больниц заподозрены во взяточничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В получении взяток в особо крупном размере от бизнесмена подозреваются главврачи горбольницы в Кисловодске и детской больницы в Ставрополе, сообщил Следком.

По данным следствия, с 1 января 2018 года по 30 июня 2021 года главврачи Кисловодской городской больницы и детской больницы имени Филиппского в Ставрополе получили от директора одной из фирм и его заместителя взятки на сумму более 3 миллионов 300 тысяч рублей и более 2 миллионов 500 тысяч рублей соответственно. За это, по версии следователей, главные врачи обеспечивали приоритетные возможности для организации и ее аффилированных лиц при заключении госконтрактов на поставку медоборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, то есть создавали преимущественные условия для регулярного извлечения коммерческой прибыли.

В отношении главврачей кисловодской и ставропольской больниц возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в отношении бизнесменов - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Следователем в обеспечительных целях у руководителей фирмы изъяты пять автомобилей премиум-класса, в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следкома России.

На сайтах Кисловодской городской больницы и детской больницы имени Филиппского в Ставрополе, а также на сайте Минздрава Ставропольского края комментариев относительно ареста главврачей, по данным на 21.20 мск, нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2021 года под арест по подозрению в фиктивном трудоустройстве 11 человек с целью присвоения их зарплат был взят главный врач городской детской больницы Волжского.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Главврач больницы Георгиевска уволен после жалоб на плохой уход за пациенткой", "Главврач больницы в Ставрополе привлечена к ответственности после "телефонной атаки" коллекторов", "В Ставрополе суд признал законным возбуждение дела против главврача детской больницы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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