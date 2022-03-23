Дело главы центра соцзащиты в Кизлярском районе дошло до суда

23 марта 2022, 21:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор комплексного центра социального обслуживания населения в Кизлярском районе обвинена в мошенничестве на 3,6 миллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее следователи заподозрили в махинациях с социальными выплатами директоров комплексных центров социального обслуживания в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района. 18 марта суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения двум руководительницам центров социального обслуживания населения в Дербенте и Чародинском районе. Обе были отправлены под домашний арест по делу о хищении более 600 млн рублей.

Дело директора комплексного центра соцобслуживания населения в Кизлярском районе направлено в суд. Она обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения и крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК России), сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

"По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемая вступила в состав преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и социального развития республики Расулом Ибрагимовым. Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемая, как полагает следствие, "ежемесячно собирала похищенные бюджетные средства с сотрудников центра соцобслуживания, составляла подложные документы, осуществляла учет похищенных денег и обеспечивала их передачу руководителю структурного подразделения сообщества". "С июля 2017 по октябрь 2018 года обвиняемой похищено около 3,6 миллиона бюджетных денежных средств. Всего с 2017 по 2018 год участники преступного сообщества путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 600 миллионов рублей", - говорится в сообщении Следкома.

9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с соцвыплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе с Ибрагимовым в хищении соцвыплат. По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники подразделений Минтруда Дагестана. По материалам дела, они через фиктивно оформленных сотрудников похищали деньги, предназначенные для пожилых и инвалидов. Также им выплачивались завышенные премии, часть из которых возвращалась Ибрагимову и другим подозреваемым. Ущерб бюджету оценивается в 620 миллионов рублей.

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