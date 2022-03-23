Полицейский в Ростовской области осужден за халатность

23 марта 2022, 13:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший полицейский в Зимовниковском районе получил условный срок за халатность, в результате которой погибла женщина.

Следствием и судом установлено, что вечером 1 января 2021 года к сотруднику полиции обратилась 11-летняя девочка, заявив, что на ее мать напал сожитель. Полицейский проигнорировал жалобу ребенка. "[...] потерпевшая скончалась от многочисленных ножевых ранений, причиненных сожителем", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Бывший полицейский признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). "Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права занимать определенные должности, связанные с организационно-распорядительными функциями сроком на два года", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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