Житель Астраханской области осужден за подготовку теракта

23 марта 2022, 10:44

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астраханской области Артура Сатимирова к 13 годам заключения, признав его виновным по делу о подготовке теракта, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, Сатимиров является сторонником запрещённой судом в России террористической организации ИГ*. Он планировал на территории Астраханской области "совершение террористической акции в отношении сотрудников правоохранительных органов".

В 2020 году он был задержан сотрудниками ФСБ. "После реализации своего преступного замысла фигурант намеревался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур", – информировало сегодня РИА "Волга" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Сатимирова виновным. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, из них 4 года с отбыванием в тюрьме, 9 лет в колонии строгого режима", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение центра общественных связей ФСБ.

Комментариев от Артура Сатемирова или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 5 октября 2021 года рассказ Сатимирова был опубликован на странице в Facebook корреспондента издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, арестованного по обвинению в финансировании терроризма, и 6 октября 2021 года включен в подборку "Кавказского узла" "Топ-10 северокавказской блогосферы".

"Меня доставили в здание ФСБ, где слегка побили, требуя "признаться", что всë изъятое во время обыска – моё. Я отказался. Тогда меня привезли в (...) ИВС и посадили в одиночную камеру. Как только я прилëг отдохнуть, меня вывели из камеры в наручниках, надели на голову белый мешок и передали каким-то лицам. Я ничего не видел. Наручники на моих руках прицепили к батарее, голову обмотали целлофаном и заклеили уши скотчем. Открыть глаза возможности не было. К большим пальцам ног прицепили два провода и стали пытать током" – рассказывал Сатимиров.

По его словам, в октябре 2019 года он познакомился с девушкой, она предложила ему переехать в Сирию. Он прекратил общение с ней, а через несколько месяцев в его квартиру ворвались силовики. Сатимиров заявил, что время обыска ему подбросили оружие и телефон. Также он жаловался на пытки по время содержания в изоляторе, сообщили 27 ноября 2021 года "Кавказ.Реалии"**.

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"Кавказский узел" публикует новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". "Кавказский узел" также ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** – приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

*** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.