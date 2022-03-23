Житель Дагестана заподозрен в недоносительстве

23 марта 2022, 08:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Унцукульского района Дагестана не сообщил в правоохранительные органы о планах двух местных жителей создать незаконную вооруженную группировку, заявили следователи.

По версии следствия, в июле 2021 года житель Унцукульского района получил от одного из местных жителей предложение вступить в вооруженную группировку, которую тот намеревался создать вместе со своим знакомым. При этом житель Унцукульского района не сообщил об этом правоохранителям.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении", предусматривает до одного года лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщило вечером 22 марта на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Комментариев от подозреваемого или его адвокатов относительно сообщения ведомства не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 марта Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Дагира Гусейнова виновным в размещении в социальной сети видео и комментариев, оправдывающих терроризм, и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.