Движение по Транскаму временно возобновлено

22 марта 2022, 22:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транскавказская автомагистраль, движение по которой было запрещено сегодня утром из-за непогоды, на ночь открылась для всех машин, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 9.00 мск закрыли Транскавказскую магистраль, несколькими часами ранее, с 05.00 мск, было запрещено движение всех видов транспортных средств на Военно-Грузинской дороге. Ограничения ввели в связи с непогодой.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Движение на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля возобновлен в обоих направлениях на ночное время суток, привело сегодня сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Северной Осетии агентство "Рес".

Проезд по трассе возобновлен с 18:00 мск 22 марта до 10:00 мск с 23 марта, сообщило ведомство.

Проезд по автомагистрали разрешен в связи с расчисткой дороги и возможностью обеспечить по ней безопасный проезд, а также в соответствии с рекомендацией филиала управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ", сообщает со ссылкой на ведомство ТАСС.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире в ночь на 23 марта осадков не ожидается, температура воздуха -5 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем 23 марта будет переменная облачность, потеплеет до -1, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.