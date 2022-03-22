Подача света ограничена жителям Гудаутского района

22 марта 2022, 10:11

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Жителям Гудаутского района Абхазии ограничена подача электричества из-за аварии на линии электропередачи "Калдахуара", сообщили энергетики.

По данным энергетиков, авария на линии электропередачи "Калдахуара" произошла минувшей ночью.

"На воздушной линии "Калдахуара" произошла авария. В Гудаутском районе вводятся ограничения на поставку электроэнергии до ликвидации аварии", – сообщила сегодня компания "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook.

В Гудаутском районе проживают 37 тыс. человек, уточнил сегодня ТАСС.

К 10.05 мск 22 марта эта запись на странице "Черноморэнерго" в Facebook, на которую подписаны около 5,8 тысячи пользователей, набрала пять отметок "нравится" и девять комментариев. Часть их авторов раскритиковала энергетиков.

"Озвучьте ограничения, пожалуйста!" – попросил пользователь Alica Av.

"Каковы ограничения?" – спросила Ильмира Кадырова.

"Сделайте нормально, чтобы не было каждую неделю таких аварий", – потребовал пользователь Mar En.

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"Кавказский узел" также писал, что 3 декабря 2021 года шесть подстанций были обесточены в Абхазии после обрыва высоковольтной линии, без электроэнергии остались жители части Сухума и Гудаутского района.