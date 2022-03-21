21 марта 2022, 07:38

Около восьми тысяч краснодарцев остались без света из-за аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

7873 жителя Карасунского и Прикубанского округов Краснодара остались минувшей ночью без электроснабжения после аварии на линиях электропередачи.

По данным Единой диспетчерской службы (ЕДДС), в Карасунском внутригородском округе Краснодара отключение подачи света произошло поздно вечером 20 марта из-за аварии на линии электропередачи.

"В 22.10 [мск] 20 марта поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: НСТ "Автомобилист-2", НСТ "Химик", НСТ "Чайка", НСТ "ЗИП", НСТ "Рассвет", НСТ "Восход", НСТ "Изобильное", НСТ "Краснодарсельмаш-1", НСТ "Краснодарсельмаш-2". Количество жилых домов – 1450 (частных домовладений). Количество населения – 4373 (из них 1458 детей)", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ЕДДС Краснодара.

В Прикубанском внутригородском округе без света остались 3500 человек, в том числе 1100 детей, сказано в другом сообщении. "В результате повреждения на линии 6-10 кВ  отключилась ПС "Военный городок", 1 секция шин  (ВГ-3 и 7), отключено 33 трансформаторные подстанции", – сообщила ЕДДС Краснодара.

Аварийное отключение подачи света произошло по адресам: Авиагородок, Дзержинского, 60 лет Победы, Генерала Мищенко,  Коцуры Степана, Кореновская, Чистопрудный, Циолковского, Бородинская, Ветеранов, Грибоедова, Нестерова, Полевая, Сафонова, Дмитрия Пожарского, Прохладная, Светлая, Сусанина, Ярославская. Сообщение об этом поступило в 00.30 мск, добавили в диспетчерской службе.

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"Кавказский узел" также писал, что 13 января после повреждения линий электропередачи в Краснодаре без электроснабжения осталась около четырех тысяч человек.

Примечание:

"Началась продажа билетов на поезд из Минска в Анапу", "В Краснодаре остаются без света четыре тысячи человек", "В Краснодаре в домах 10 тысяч жителей восстановлено электроснабжение".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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