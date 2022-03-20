Весенние каникулы в Нагорном Карабахе продлены из-за снегопада

20 марта 2022, 20:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобразования Нагорного Карабаха продлило на один день весенние каникулы из-за непрекращающегося снегопада. В регионе, несмотря на снегоуборочные работы, закрыты многие автодороги, приостановлена работа общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта власти Степанакерта приняли решение в условиях сильного снегопада не запускать внутригородской транспорт из соображений безопасности. Межрайонные автобусные рейсы также были отменены в связи с непроходимостью дорог.

Вторые сутки в Нагорном Карабахе идет снег. Местами, по данным Гидрометцентра, высота сугробов достигает более одного метра. В ряде населенных пунктах Мартунинского района выпало снега на 1 метр 20 сантиметров, в Аскеранском районе - до одного метра, в Мартакертском районе - до 50 сантиметров, в Степанакерте высота снега составила более 50 сантиметров. Снегопад на территории Нагорного Карабаха будет длиться до 26 марта, такой прогноз дал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Гидрометцентра.

Минобразования Нагорного Карабаха сегодня на своем сайте опубликовало объявление, в котором говорится, что "из-за беспрецедентных погодных условий, 21 марта занятия в школах и работа детских садов перенесены на 26 марта [субботу]". "Дополнительное решение о занятиях следующих дней, будет принято завтра (21 марта), в зависимости от погодных условий и результатов снегоуборочных работ", - заявило Минобразования Нагорного Карабаха.

В ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши - Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. Сбои в подаче газа привели к гуманитарным проблемам, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха. Восстановлен газопровод был только 19 марта. Из-за отсутствия газа весенние каникулы в Нагорном Карабахе начались в школах на неделю раньше.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха, по состоянию на 18.00 по местному времени (17.00 мск) из-за сильного снегопада движение транспорта в республике было нарушено, часть дорог закрыта.

"По состоянию на 18.00 дороги всех населенных пунктов Мартакертского района открыты, проезд в высокогорных районах затруднен. Все межобщинные дороги Мартунинского района труднопроходимы. Дороги в Аскеранском районе также труднопроходимы, а дорога в село Сарушен закрыта. Участок Горис–Сисиан–Зангер–Сараван межгосударственной автомагистрали также закрыт. Из-за погодных условий мы призываем жителей через местные СМИ и соцсети выезжать только в случае крайней необходимости", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Из-за климатических условий не все маршруты из районов республики в столицу совершали регулярные рейсы, и маршрут Степанакерт–Ереван также не запущен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Степанакертского автовокзала. Он отметил, что "несмотря на то, что на дорогах проводятся снегоуборочные работы, из-за непрекращающегося снегопада было принято решение большинство автобусов не выводить на маршруты, хотя машины технически в хорошем состоянии, шины зимние".

В мэрии Степанакерта корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что из-за погодных условий, общественный транспорт в городе второй день не работает, отметив, что снегоуборочные работы проводятся периодически, а центральные автодороги открыты для проезда автомобилей.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанакерте в течение дня идет снег с дождем, который продолжится и ночью. Днем температура составляет -3 градуса, ночью понизится до -5, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.