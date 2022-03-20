Движение автобусов в Тбилиси ограничено из-за снегопада

20 марта 2022, 18:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Перевозки пассажиров по девяти автобусным маршрутам в Тбилиси приостановлены в связи с сильным снегопадом, еще шесть городских маршрутов сокращены.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта из-за сильного снегопада в пригороде Тбилиси была перекрыта дорога, а в нескольких населенных пунктах Грузии затруднена работа общественного транспорта. В столице Грузии непрерывно работает необходимая техника, идет расчистка и обработка дорог технической солью, сообщил замглавы Агентства транспорта и урбанистического развития.

Движение общественного транспорта парализовано в пригороде и на окраинах Тбилиси из-за продолжающегося снегопада, сообщила сегодня мэрия. По данным властей, перевозка пассажиров полностью прекращена по автобусным маршрутам №№10, 89, 90, 99, 103, 106, 112, 334 и 363. Частичные ограничения действуют на маршрутах №№6, 18, 88, 107, 301 и 332: на них автобусы не доезжают до конечной остановки.

Таким образом, добраться на автобусе невозможно до Коджори, Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Ведзиси, Тхинвала, Табахмела, Кикети, Окрокана и пятого микрорайона Нуцубидзе.

Муниципальная компания "Тбилсервис групп" по-прежнему работает в чрезвычайном режиме, спецтехника круглосуточно расчищает дороги, отчиталась администрация города. "За последние дни во всех десяти районах Тбилиси и прилегающих территориях: Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Самадло, Цхнети, Цавкиси, Бетания, Ахалдаба, Дидгори и Теловани было сброшено более 4000 тонн технической соли", - цитируют сообщение мэрии "Новости-Грузия".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тбилиси умеренные осадки при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 21 марта также ожидаются умеренные осадки, температура понизится до -2 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.