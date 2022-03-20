Карантин по бешенству введен в Гунибском районе

20 марта 2022, 15:51

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Карантинные ограничения введены около дагестанского села Корода, где обнаружен очаг бешенства животных.

Очаг бешенства животных обнаружен в Гунибском районе Дагестана, карантин в связи с этим введен в местности "Школалда наха", расположенной в километре восточнее села Корода, сообщила сегодня администрация села.

Карантин введен до 15 мая, указ об этом подписал глава Дагестана Сергей Меликов. "Неблагополучным пунктом определяется село Корода Гунибского района", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте села Корода.

На время карантина запрещено, в частности, посещение этой территории "посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции", отмечается в документе.

Кроме того, запрещается ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, проведение ярмарок, выставок "и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных", - говорится в тексте указа.

О каких именно животных идет речь, в тексте указа не уточняется, администрация села также не прокомментировала указ главы республики.

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