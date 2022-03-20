Электроснабжение сел в Дагестане восстановлено

20 марта 2022, 08:28

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Энергетики подали свет в дома жителей шести районов Дагестана, электроснабжение которых было прервано после непогоды, сообщило Минэнерго республики.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта из-за сильного ветра и снегопада была прервана подача света в 206 сел в шести районах Дагестана.

Подача электричества во все села Дагестана восстановлена, сообщил вечером 19 марта со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и тарифов республики ТАСС.

Свет есть во всех 206 населенных пунктах, обесточенных в связи с непогодой, отметили в министерстве.

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Напомним, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблемы с подачей электричества, газоснабжением, на отсутствие водоснабжения и качество питьевой воды. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением, назвав сложившуюся ситуацию энергокризисом. В тот же день на жалобу президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. 25 декабря 2021 года Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину разобраться с проблемами с обеспечением Дагестана водой, газом и светом. В регионе после этого распоряжения президента могут начаться кадровые чистки, а ситуация, возможно, сдвинется с места, предположили жители Дагестана в Instagram.