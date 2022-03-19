Сильный снегопад осложнил жизнь жителям Грузии

19 марта 2022, 22:40

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Из-за сильного снегопада в пригороде Тбилиси перекрыта дорога, затруднена работа общественного транспорта в нескольких населенных пунктах. Непогода оставила без света и тепла жителей некоторых сел Аджарии.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 18 марта стало известно, что движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех машин из-за ухудшения погодных условий в Грузии. Из-за обильного снегопада, плохой видимости и угрозы схода лавин на восьми автодорогах Грузии сегодня были введены ограничения. Движение запрещено на трассах Кода - Ниноцминда и Тбилиси - Манглиси.

В Тбилиси и пригородах затруднено движение общественного транспорта

В связи с обильными осадками, метелью и интенсивным снегопадом в Тбилиси ООО "Тбилсервис групп" работает в чрезвычайном режиме. "В течение последних суток в столице Грузии непрерывно работает необходимая техника. Ведутся работы по расчистке дорог, техническая соль высыпается как на центральные, так и на внутренние дороги - в ночь на 19 марта в Тбилиси было высыпано более 1 000 тонн технической соли", рассказал заместитель главы Агентства транспорта и урбанистического развития Мамука Мумладзе, .

Он призвал водителей легковых машин, кроме машин высокой проходимости, временно воздержаться от поездок без необходимости, передает "ИнтерпрессНьюс".

Автомобильная дорога Цкнети-Кикети временно закрыта, чтобы техника "Тбилсервис групп" работала бесперебойно и дороги были расчищены, сообщил во время работ по расчистке дороги в Цкнети мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Довольно много снега выпало в Цкнети, Коджори, Табахмела, Кикети. Мы временно перекрыли движение из Цкнети в направлении Кикети, чтобы не было помех работе техники, чтобы все расчистили и свободно посыпали технической солью. Что касается общественного транспорта, то он передвигается только в Зеда Цкнети. Потому что после Зеда Цкнети уже много снега и метель. Снег пошел прошлой ночью и не прекращался всю ночь и сегодня. Я живу в Цкнети с 2006 года и не помню таких обильных осадков", - заявил Каха Каладзе. По его словам, от снега расчищаются не только центральные, но и внутренние улицы и небольшие переулки, работы будут продолжаться всю ночь, сообщили "Новости-Грузия".

Из-за непогоды сегодня с утра была затруднена работа общественного транспорта в Цхнети, Цавкиси, Шиндиси, Табахмела, Коджори, Кикети, Лило и Лиси, отмечает агентство.

Жители Аджарии остались из-за непогоды без света и тепла

Также непогода оставила без света и тепла жителей некоторых сел Аджарии, здесь прошли сильные снегопады и резко похолодало, сообщил на своем сайте телеканал "МИР 24" и опубликовал снятый в регионе видеоролик. В Аджарии в это время обычно стартует посевная, но теперь вместо сельхозтехники работают машины коммунальщиков. Сугробы превышают полметра, на перевалах сошли лавины и десятки сел отрезаны от внешнего мира, сказано в сообщении.

"Скоро апрель, а погода хуже, чем в декабре. Опять приходится расчищать дороги, опять нужны дрова. Уже все устали от этой зимы", - заявил в ролике местный житель Рамаз Турманидзе,

"Ситуация сложная. С одной стороны, из-за низкой температуры и снега происходят обрывы проводов, с другой – из-за холода многие включают электроприборы, что и становится причиной выхода из строя агрегатов. Слишком большая нагрузка", - рассказал представитель коммунальной службы Гоча Беридзе.

Местная администрация открыла горячую линию, на которую жители сел могут позвонить и сообщить о проблемах. Школам и детским садам выделили дрова, сообщили местные власти. "Мы решили по возможности не прерывать занятия в школах. Там, где есть условия проводить занятия, они проводятся. Учителей и учащихся подвозит к школе специальный транспорт, выделенный районными управами", - заявил представитель местной администрации Гоча Барамидзе.

Сильный снегопад создал проблемы и в административном центре Кахетии в городе Телави. Здесь из-за непогоды остановили движение общественного транспорта, так как, несмотря на работы по расчистке снега, движение на дорогах фактически парализовано, сообщило со ссылкой на пресс-службу мэрии муниципалитета агентство "Новости-Грузия".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тбилиси идут снег и дождь при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 20 марта также ожидаются снег с дождем, скорость ветра останется прежней, похолодает до -1 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.