На восьми трассах в Грузии введены ограничения из-за непогоды

19 марта 2022, 10:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за обильного снегопада, плохой видимости и угрозы схода лавин на восьми автодорогах Грузии введены ограничения. Движение запрещено на трассах Кода – Ниноцминда и Тбилиси – Манглиси.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 18 марта стало известно, что движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех машин из-за ухудшения погодных условий в Грузии.

Из-за обильного снегопада и угрозы схода лавин запрещено движение на участке Гудаури-Коби автодороги Мцхета – Степанцминда – Ларси. Также из-за метели и плохой видимости закрыт участок с 43 по 100 километры дороги Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда. Кроме того закрыт для всех машин участок с 1 по 24 километры трассы Тбилиси – Манглиси, сообщил сегодня на своем сайте департамент автодорог Грузии.

На трассе Вазиани – Гомбори – Телави из-за обильного снегопада проезд разрешен только внедорожникам. На участке с 24 по 39 километры автодороги Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестапони запрещено движение из-за снега и метели.

Помимо этого ограничения введены на участке с 39 по 62 километры трассы Кутаиси – Ткибули – Амбролаури (перевал Накерала) и на участке с 4 по 98 километры автодороги Поничала – Марнеули – Гугути. Также ограничения действуют на участке с 70 по 186 километры дороги Зугдиди – Джвари – Местиа – Ласдили и на дороге Сачхере – Они, а, сказано в сообщении.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 20 марта также ожидается снегопад, скорость ветра увеличится до 2 метров в секунду, похолодает до -13 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.