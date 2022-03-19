Коммунальные службы ведут расчистку трассы от снега. Фото: департамент автодорог Грузии http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=news&func=menu&uid=1647665995

19 марта 2022, 10:01

На восьми трассах в Грузии введены ограничения из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за обильного снегопада, плохой видимости и угрозы схода лавин на восьми автодорогах Грузии введены ограничения. Движение запрещено на трассах Кода – Ниноцминда и Тбилиси – Манглиси.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 18 марта стало известно, что движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех машин из-за ухудшения погодных условий в Грузии.

Из-за обильного снегопада и угрозы схода лавин запрещено движение на участке Гудаури-Коби автодороги Мцхета – Степанцминда – Ларси. Также из-за метели и плохой видимости закрыт участок с 43 по 100 километры дороги Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда. Кроме того закрыт для всех машин участок с 1 по 24 километры трассы Тбилиси – Манглиси, сообщил сегодня на своем сайте департамент автодорог Грузии.

На трассе Вазиани – Гомбори – Телави из-за обильного снегопада проезд разрешен только внедорожникам. На участке с 24 по 39 километры автодороги Гоми – Сачхере – Чиатура – Зестапони запрещено движение из-за снега и метели.

Помимо этого ограничения введены на участке с 39 по 62 километры трассы Кутаиси – Ткибули – Амбролаури (перевал Накерала) и на участке с 4 по 98 километры автодороги Поничала – Марнеули – Гугути. Также ограничения действуют на участке с 70 по 186 километры дороги Зугдиди – Джвари – Местиа – Ласдили и на дороге Сачхере – Они, а, сказано в сообщении.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -10 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. В ночь на 20 марта также ожидается снегопад, скорость ветра увеличится до 2 метров в секунду, похолодает до -13 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Предложение выслушать выступление Зеленского вызвало споры в парламенте Грузии", "Журналисты оппозиционных каналов подверглись нападению в Грузии", "Волонтеры в Тбилиси рассказали о сборе помощи для жителей Украины".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 марта 2022, 11:28

19 марта 2022, 10:34

19 марта 2022, 09:08

19 марта 2022, 08:28

  • Бездомные в Батуми потребовали отдать им квартиры в самостроях

    Батумцы из числа тех, кто не имеет своего жилья, провели акцию протеста, на которой потребовали от чиновников передать им в собственность квартиры в девяти многоэтажках. Суд ранее признал эти дома построенными незаконно, а чиновники длительное время обещают обеспечить бездомных жильем, заявили протестующие.

19 марта 2022, 07:30

  • Предложение выслушать выступление Зеленского вызвало споры в парламенте Грузии

    Грузинская оппозиция предложила заслушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании парламента, но правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" отказалось рассматривать это предложение. Спикер парламента Шалва Папуашвили мотивировал отказ тем, что оппозиция хотел дестабилизировать обстановку в стране. Отказ выслушать Зеленского связан в основном с внутриполитическими дрязгами, считают грузинские аналитики.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи