11 этнических армян погибли на Украине с начала военной операции

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Восемь мирных жителей армянской национальности погибли с начала военной спецоперации, трое военных убиты в ходе боев. Около 4 тысяч беженцев приехали из Украины в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Армения заявила о готовности принять беженцев с Украины. МИД Армении предложил гражданам Армении, а также другим мирным жителям покинуть зону боевых действий через сухопутные границы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии. По данным на 3 марта, 1500 граждан Армении обратились за помощью в посольство на Украине. По данным на 3 марта, около 100 этнических армян подали заявления на переезд на родину для дальнейшего проживания после начала спецоперации российских военных на Украине, сообщил офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении. Во время боевых действий на Украине погиб один гражданин Армении, заявил Союз армян Украины.

Военная операция российских военных на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

С начала военной операции на Украине погибло 11 армян, сообщил замглавы Союза армян Украины Давид Мкртчян. Из них восемь - мирные жители, трое - военнослужащие. Они погибли в Мариуполе, Херсоне, в селе Чонгар, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Мкртчяна, до военных действий на Украине жили около 350 тысяч армян, сейчас неизвестно, сколько из них остались и сколько покинули страну, и выяснить пока не удается.

Все председатели армянских областных диаспор находятся у себя в областях, в том числе, в Луганске, Херсоне, Харькове, сообщил глава Союза армян Украины Вилен Шатворян на официальной странице Союза в YouTube. "Они стараются помочь всем людям, не только армянской национальности, с гуманитарными и другими вопросами", - отметил Шатворян.

За последние три недели в Армению приехали около четырех тысяч граждан Украины, почти все из них армяне, сообщил временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов.

В посольство приезжие в основном, не обращались, поскольку "у них в Армении дома, друзья и родственники", привело его слова 17 марта "Арменпресс". Посольство Украины в Армении имеет определенные возможности для размещения людей, решения их некоторых бытовых проблем, отметил он. "Много граждан Армении обращаются в посольство и предлагают свою помощь украинским беженцам. Труднее всего с вопросом трудоустройства", - приводятся в публикации слова Автономова.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".