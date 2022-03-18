18 марта 2022, 10:42

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пассажиры рейса Сочи - Оренбург из-за возгорания двигателя самолета отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Инцидент произошел сегодня в международном аэропорту Сочи. Двигатель самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся при подготовке воздушного судна к противообледенительной обработке, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейс Сочи - Оренбург был отложен, пассажиров высадили и вернули в терминал, им предоставили горячее питание и воду. В результате инцидента никто не пострадал. "В 07:21 мск пассажиры были отправлены резервным бортом в Оренбург", - цитирует пресс-службу аэропорта "Интерфакс".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2021 года самолет SSJ-100, вылетевший в Санкт-Петербург с 91 пассажиром на борту, вернулся в аэропорт Краснодара из-за технических неполадок.

Примечание:

"Режим закрытого неба на юге России продлен на неделю", "Власти Сочи уточнили число госпитализированных пассажиров аварийного самолета", "Самолет Уфа-Сочи экстренно сел из-за возгорания двигателя".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 марта 2022, 10:06

18 марта 2022, 09:21

18 марта 2022, 08:37

18 марта 2022, 07:47

  • Возобновлено движение по Транскаму

    Транскавказская автомагистраль, движение по которой было запрещено с 13 марта из-за снегопада и угрозы схода лавин, открыта для всех машин, сообщили спасатели.

18 марта 2022, 06:49

  • 1 Военный из Каспийска убит на Украине

    Старший лейтенант Тажиб Курбанов из Каспийска погиб во время спецоперации российских войск на Украине. Всего с начала операции погибло не менее 32 военнослужащих из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи