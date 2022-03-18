Двигатель самолета загорелся в аэропорту Сочи

18 марта 2022, 10:42

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Пассажиры рейса Сочи - Оренбург из-за возгорания двигателя самолета отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Инцидент произошел сегодня в международном аэропорту Сочи. Двигатель самолета авиакомпании "Нордвинд" загорелся при подготовке воздушного судна к противообледенительной обработке, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейс Сочи - Оренбург был отложен, пассажиров высадили и вернули в терминал, им предоставили горячее питание и воду. В результате инцидента никто не пострадал. "В 07:21 мск пассажиры были отправлены резервным бортом в Оренбург", - цитирует пресс-службу аэропорта "Интерфакс".

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"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2021 года самолет SSJ-100, вылетевший в Санкт-Петербург с 91 пассажиром на борту, вернулся в аэропорт Краснодара из-за технических неполадок.