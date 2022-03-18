Отменен режим ЧС в Алагирском районе

18 марта 2022, 10:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Алагирском районе Северной Осетии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за сильного ветра и снегопада, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Алагирском районе Северной Осетии был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после того, как из-за сильного ветра и снегопада была нарушена жизнедеятельность в Нарском и Зарамагском сельских округах.

После улучшения погодных условий в горной части Алагирского района на территории муниципалитета снят режим ЧС, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

В горных районах Северной Осетии сохраняется угроза схода лавин, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире идет слабый дождь со снегом при температуре воздуха -5 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 18 марта ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -9 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.