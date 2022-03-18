Вид на село Плиево со стороны мавзолея "Борга-Каш". Фото: Таргимов https://ru.wikipedia.org/wiki/Плиево

18 марта 2022, 08:37

Чиновники в Плиево заподозрены в махинациях с землей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники администрации села Плиево в Назрановском районе Ингушетии превысили полномочия, передав в частную собственность местной жительнице муниципальный земельный участок, предположили следователи.

По версии следствия, сотрудники администрации села Плиево в апреле 2018 года необоснованно выдали 44-летней местной жительнице выписку из похозяйственной книги о том, что ей принадлежит земельный участок площадью 700 квадратных метров.

Затем на основании этой выписки она оформила в частную собственность участок, стоимость которого составляет около 300 тысяч рублей, сообщило следственное управление СКР по Ингушетии.

Против сотрудников администрации села заведено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий", предусматривает до четырех лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении. При этом ведомство не уточнило число сотрудников администрации села, которые проходят по делу.

По данным на 07.40 мск 18 марта на сайте администрации Назрановского района нет комментариев относительно сообщения следственного управления СКР по Ингушетии.

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"Кавказский узел" также писал, что 1 ноября 2021 года стало известно, что глава администрации села Пседах был заподозрен в превышении полномочий. По версии следователей, он совершил служебный подлог, передав в частную собственность муниципальный земельный участок.

Примечание:

"Суд в Нальчике отпустил ингушского сурдопереводчика Рамазана Дугиева под домашний арест", "Силовики отчитались о расследовании земельных махинаций в Ингушетии", "Мэр Сунжи заподозрен в махинациях с землей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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