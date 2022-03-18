Транскавказская автомагистраль. Фото пресс-службы МЧС https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4701225

18 марта 2022, 07:47

Возобновлено движение по Транскаму

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транскавказская автомагистраль, движение по которой было запрещено с 13 марта из-за непогоды, открыта для всех машин, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали было запрещено из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Сняты ограничения на движение по Транскаму, сообщило МЧС Южной Осетии. "Движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов транспорта, без ограничений", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 17 марта в Telegram-канале ведомства.

Транскам оставался закрытым восемь суток из-за угрозы схода лавин и снегопада в горах, уточнило ИА "Рес".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 19 марта прогнозируется облачная погода, температура воздуха понизится до -9 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс", "Возобновлено движение по Транскаму", "Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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