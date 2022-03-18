Жители сел в Астраханской области упрекнули власти в медленной ликвидации последствий урагана

18 марта 2022, 00:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спустя две недели после урагана в дома жителей некоторых сел в Икрянинском районе свет подается по графику, люди мерзнут, у них нет воды, сообщили сельчане. Ликвидация последствий аварии затянулась, а власти не информируют людей о сроках восстановления постоянного электроснабжения, посетовали они.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 марта сильный ураган привел к обрывам линий электропередачи, из-за чего без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах Астраханской области. В тот же день астраханцы пожаловались на отсутствие тепла, света и воды после непогоды. 7 марта власти отчитались, что жителям Астрахани организован подвоз воды. В некоторых районах города нет света, а воду подвозят с нарушением графика, указали пользователи Instagram. На следующий день астраханские энергетики запросили помощь из других регионов для устранения последствий урагана. 10 марта энергетики отчитались, что электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Астраханской области.

После урагана воздушные линии электропередачи, в том числе и высоковольтные, были серьезно повреждены, одним из самых пострадавших районов оказался Икрянинский, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» активистка Елена Михайлова. Она рассказала, что после того как была прекращена подача света, встали насосные станции, поэтому населенные пункты района остались без воды. В районе нарушена сотовая связь, сказала она. «Жители остались не только без элементарных бытовых удобств, но и без возможности узнать, что произошло», - отметила Михайлова.

По словам активистки, разрушения оказались масштабными, помощь местным энергетикам оказывают специалисты из других регионов. На восстановление электроснабжения районного центра и близлежащих населенных пунктов ушло до пяти дней, а большое количество сел и поселков не получают достаточно электроэнергии до сих пор, сказала Михайлова.

Он отметила, что районные власти поспешили отчитаться о том, что недостатка в электроэнергии нет, и села, в которых разрушены электрические сети, обеспечены необходимым количеством генераторов. Михайлова рассказала, что посетила проблемные села и поселки и выяснила, что в Зюзино доступ к электричеству имеет небольшая часть села и только на несколько часов в день (насосная станция работает, а связи нет). "Та же ситуация в селе Мумра. В поселке Товарный и в селах Седлистое, Вахрамеево, Чулпан, Староволжский и Маячное нет света, воды и сотовой связи. В селе Житное начат подвоз генераторов, но почти все село остается без света и связи", - сказала она.

Районные чиновники не информируют людей о ситуацию с электроснабжением, о пути выхода из нее, рассказала Михайлова. «Люди говорили, что, несмотря на все сложности они, они готовы потерпеть и подождать. Все понимают, что последствия урагана серьезные. Но людей возмущает то, что никто из чиновников не приехал к ним, чтобы на месте убедиться в сложившейся ситуации и поддержать их», - сказала активистка. Кроме того, люди не понимают, почему чиновники предоставляют в отчётах не соответствующую действительности информацию, отметила она.

После 12 марта стали подключать привезенные в большом количестве генераторы и восстанавливать линии электропередачи 0,4 кВ, после этого свет начал появляться в домах, сказала Михайлова. Но после этого «всплыла другая проблема - отсутствие топлива», отметила она. «Кроме того, поступают сигналы о воровстве топлива», - сказала активистка.

Михайлова считает, что власти Икрянинского района оказались не готовы к ликвидации последствий урагана, «даже при условии оказания всей необходимой помощи в виде технических средств и рабочих рук». Активистка сказала, что жители запаромных сел (Бекетовка, Маячное, Ямное, Трудфронт, Чулпан, Гавриловский, Старо-Волжский, Житное, Краса, Седлистое, Вахромеево, Петровский, Товарное, Мумра, Зюзино, - прим. "Кавказского узла") написали петицию президенту Путину и ждут ответа.

Сельчане сообщили о проблемах со светом, водой и отоплением после урагана

Тридцатипятилетняя Алтынай Тумакаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Астрахани с тремя детьми, а ее отец - инвалид третьей группы с тетей живут в селе Житное, оба они пенсионеры. По ее словам, в селе две недели нет нормального электро- и водоснабжения. Электричество и воду стали подавать в дома неделю назад по два часа в сутки после того, как подключили генераторы, но их мощности не хватает даже на работу стиральной машинки, отметила Тумакаева.

«Мои родители на центральной улице живут. Им 16 марта вообще свет не дали. Все продукты стухли. Покупают (продукты) на два дня. Сидят немытые, холодные, голодные. Сейчас звонила, сказали, что солярки (для генераторов) нет. Дети не ходят в школу. Связи нет. Если человеку плохо станет – даже позвонить не смогут. Чтобы позвонить, они бегут на возвышенность, и то там связь плохая», - посетовала она.

Тумакаева сказала, что газ в дома поступает, на нем можно готовить, однако двухконтурные котлы не срабатывают без света, поэтому дома не отапливаются. Печей у большинства жителей поселка давно нет, так как они газифицировали свои квартиры, пояснила она.

«Отец вчера намылился, а свет выключился и воды нет. 71 год ему. Там еще наш дед живет, ему сто лет. Для подачи электроэнергии на улицу, где его дом, генератор включают дольше, так как он ветеран войны. Привоз воды не был организован [...] Власти бездействуют», - возмутилась Тумакаева.

Подвоз горячего питания для энергетиков, которые занимаются восстановлением разрушенных ураганом электросетей, организовали сельчане, сказала она.

Уроженка села Трудфронт рассказала, что в селе живет около 2500 человек, примерно 1500 - в квартирах в двухэтажных многоквартирных домах. После урагана с 4 по 7 марта в поселке не было электро- и водоснабжения, не было подвоза продуктов питания, сказала она. Сильнее всех страдали люди, проживающие в многоквартирных домах, пояснила сельчанка.

«Люди замерзли, жили в одной комнате, где газовая плита находится, обогревались кирпичами (которые ставили на газовые плиты). Жили на кухнях, клали на пол матрасы и спали. Отопления у них не было, потому что обогреватели работают от света. Насосы не работали. Обои все попадали, плесень на стенах (появилась)», - рассказала она.

Жительница села сообщила, что из-за отсутствия связи вызвать скорую помощь в село невозможно, в то время как многие в те дни заболели. Дети в школу не ходят, сказала она. 9 марта в поселок завезли два генератора: один для воды, второй для канализации, так как из-за отсутствия откачки канализация не работала и в квартирах стояло зловоние, рассказала она. Первые дни подавали свет только один час в сутки, в то время как к третьему генератору подключили администрацию поселка. «Для чего им (поселковой администрации) нужен свет? Люди озлобились, стали жаловаться. Но когда 9 марта приезжал в Икряное губернатор Бабушкин и глава района отчиталась, что села подключены, у людей терпение лопнуло. Путину стали видеообращения отправлять, губернатору пожаловались, когда 10 марта связь появилась», - рассказала она.

Игорь Бабушкин 9 марта лично посетил пострадавший от урагана Икрянинский район, сообщил телеканал ГТРК "Лотос". Глава района Наталья Бутузова сообщила, что в Икряном, Оранжереях, Красных Баррикадах полностью восстановлены высоковольтные линии электропередачи.

По словам жительницы Трудфронта, сейчас в поселке свет дают на пять часов в сутки, но в квартирах и домах все еще «очень холодно». Она рассказала, что люди помогали друг другу: те, у кого работали газовые котлы, принимали у себя на ночлег соседей, разрешали им готовить еду на плитках.

Другая жительница сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в доме на улице Капитана Сафронова, где она живет, температура + 10 градусов, "изо рта пар идет". "Есть малыши в квартирах, есть люди после ковида, которым итак тяжело восстанавливаться. У людей нет сил. Все злые", - отметила она.

Тамара Тимина, многодетная мать из поселка Староволжский, который входит в состав Житнинского сельского поселения, воспитывает четверых детей, один из них младенец. По ее словам, в поселке живет около трехсот человек. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из-за генераторов и топлива у жителей поселка возник конфликт с главой сельского поселения. «Три дня назад включили свет вечером на три часа. Люди стали возмущаться, что не могут оттопить свое жилье», - рассказала она.

По словам Тиминой, из выделяемой ей государством суммы по уходу за ребенком 15 тысяч рублей она вынуждена тратить на топливо для своего генератора. Она рассказала, что в селе располагается психоневрологический дом-интернат, в котором живет более 400 пациентов и работают почти 480 сотрудников, и все они 4 по 6 марта также сидели без отопления, изредка включая свой генератор.

Тимина рассказала, что в поселке два магазина, цены на многие продукты питания в которых сильно выросли. По ее словам, из-за проблем со связью сложно вызвать врача – с 4 по 7 марта связи не было вообще. "Мы оторваны от мира. Много одиноких стариков. Подвоз воды не был обеспечен. Сотрудники МЧС к нам не приезжали», - сказала она.

Депутат думы Икрянинского района Денис Дереча подтвердил, что наиболее сильно от урагана 4 марта пострадали Лиманский и Икрянинский районы Астраханской области. В Икрянинском районе, помимо поваленных заборов и унесенных крыш, большой ущерб стихия нанесла опорам ЛЭП - как внутрипоселковым, так высоковольтным, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Наибольший урон штормовой ветер причинил высоковольтной линии ЛЭП, к которой подключены запаромные села: Бекетовка, Маячное, Ямное, Трудфронт, Чулпан, Гавриловский, Старо-Волжский, Житное, Краса, Седлистое, Вахромеево, Петровский, Товарное, Мумра, Зюзино, сказал депутат.

По его словам, от Маяченского парома до Чулпана были серьезно повреждены практически все высоковольтные опоры ЛЭП, для восстановления были привлечены бригады из соседних регионов, в регион экстренно доставили высоковольтные опоры.

Дереча утверждает, что районные власти не показали губернатору во время его визита наиболее поврежденные участки, в частности, запаромные села, не попросили необходимой помощи. Главу региона завили, что к 11 марта к основным и дополнительным источникам электроснабжения будут подключены все села, в то время как по многие населенные пункты генераторы стали завозить только спустя пять-семь дней после стихии, сказал депутат.

Обеспечив поселки генераторами, власти снабдили их недостаточными объемами топлива, зачастую одни улицы в селах подключали, а другие оставляли без генераторов, сказал Дереча.

По его словам, штормовой ветер повалил много заборов, сорвал несколько крыш с частных домов, повалил деревья и много внутрипоселковых и высоковольтных опор. Он предположил, что это произошло из-за несвоевременной замены поврежденных или требующих замены опор/линий электропередач. «Их в 60-70-е годы устанавливали [...] Обветшалость электросетей (в Астраханской области) достигает 80-100%», - сказал депутат.

Многие жители запаромных сел в первые дни после шторма, не рассчитывая на помощь от властей, решили сами приобрести мобильные генераторы. Дополнительной статьей расхода для жителей пострадавших сел стало приобретение топлива: на один в неделю его необходимо на 7-10 тысяч рублей, сказал он.

"Многие семьи оказались в безвыходном положении [...] Немногочисленные акции по раздаче продуктовых наборов мало помогают в целом. Нужна существенная помощь и поддержка", - предположил он.

Дереча рассказал, что на 16 марта к постоянным источникам энергоснабжения подключено село Маячное, далее по плану подключат села Ямное и Трудфронт.

Сотрудник администрации Икрянинского района сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в районе «продолжают ликвидировать последствия непогоды, ведутся аварийно-восстановительные работы на линии электроснабжения».