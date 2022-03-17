ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 марта 2022, 13:38

Жители 15 дагестанских сел остались без света после схода лавины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Электроснабжение прервано в Рутульском районе Дагестана в результате схода лавины, девять сел остаются заблокированными, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", горная трасса в Рутульском районе оказалась перекрыта после схода лавины. Без сообщения с внешним миром оказались жители девяти высокогорных сел.

"В 8:00 на автодороге Гельмец-Джиных сошли две лавины, которые снесли четыре столба электропередачи. Без электроснабжения остались 15 населенных пунктов", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

Две бригады электриков готовы приступить к аварийно-восстановительным работам и ждут расчистки дороги. Также открытия дороги ждут жители девяти сел, оказавшиеся в изоляции после схода лавины, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

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Примечание:

"Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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