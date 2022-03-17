Двое астраханских полицейских заподозрены в вымогательстве взятки

17 марта 2022, 12:46

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Инспекторы ДПС в Астрахани подозреваются в том, что потребовали взятку от водителя за несоставление административного протокола. Они были задержаны при передаче денег, сообщил Следком.

По версии следствия, 2 марта инспекторы ДПС патрулировали улицу и потребовали от проезжающего мимо водителя остановиться, но тот попытался скрыться. После полицейские нашли этот автомобиль и установили личность водителя. От последнего они потребовали 15 тысяч рублей за несоставление административного протокола по факту управления машиной в нетрезвом виде, хотя такой факт и не был установлен. 9 марта при передаче денег полицейские были задержаны, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении инспекторов ДПС возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК России (покушение на мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В региональном управлении МВД отметили, что в случае подтверждения вины подозреваемых, они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководству будет вынесено дисциплинарное взыскание, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2021 года бывший сотрудник УФСИН Астраханской области был приговорен к пяти годам колонии по делу о взяточничестве и превышении полномочий.