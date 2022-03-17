Сотрудники ДПС. Фото: pixabay.com

17 марта 2022, 12:46

Двое астраханских полицейских заподозрены в вымогательстве взятки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инспекторы ДПС в Астрахани подозреваются в том, что потребовали взятку от водителя за несоставление административного протокола. Они были задержаны при передаче денег, сообщил Следком.

По версии следствия, 2 марта инспекторы ДПС патрулировали улицу и потребовали от проезжающего мимо водителя остановиться, но тот попытался скрыться. После полицейские нашли этот автомобиль и установили личность водителя. От последнего они потребовали 15 тысяч рублей за несоставление административного протокола по факту управления машиной в нетрезвом виде, хотя такой факт и не был установлен. 9 марта при передаче денег полицейские были задержаны, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении инспекторов ДПС возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК России (покушение на мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В региональном управлении МВД отметили, что в случае подтверждения вины подозреваемых, они будут уволены из органов внутренних дел, а их руководству будет вынесено дисциплинарное взыскание, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2021 года бывший сотрудник УФСИН Астраханской области был приговорен к пяти годам колонии по делу о взяточничестве и превышении полномочий.

Примечание:

"Три региона Юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры", "Астраханский чиновник оштрафован за взятку", "Начальник изолятора в Астраханской области осужден по делу о превышении полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 марта 2022, 13:19

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