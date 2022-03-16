Скриншот сообщения https://jwrussia.news/prisoners/kolesnikov.html

16 марта 2022, 10:44

Свидетель Иеговы* на Кубани заподозрен в экстремизме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

76-летний Свидетель Иеговы* Владимир Колесников из станицы Выселки Краснодарского края вместе с другими верующими проводил религиозные собрания, во время которых обсуждал темы экстремистского характера, считает следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что в станицах Выселки и Березанская, а также в Новороссийске прошли обыски у более, чем 30 Свидетелей Иеговы*, у них изъяли электронные устройства и личные записи. В отношении по меньшей мере трех верующих возбуждено уголовное дело, один из них, 41-летний Виталий Ушаков, помещен в изолятор временного содержания в Кореновске, сообщили администраторы сайта, освещающего преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК) возбуждено против 76-летнего верующего Владимира Колесникова из станицы Выселки Краснодарского края, сообщило сегодня "ОВД-Инфо"*.

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 31 июля 2020 по 4 июля 2021 года Колесников вместе с четырьмя другими верующими проводил собрания и организовывал религиозные встречи. Дело против него было возбуждено на основе рапорта Тихорецкого УФСБ об оперативно-разыскной деятельности, информировал портал "Свидетели Иеговы* в России".

На 10.40 мск 16 марта на сайтах Следственного управления СКР по Кубани и МВД по Кубани нет информации относительно возбуждения уголовного дела против Владимира Колесникова.

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Свидетели Иеговы* подвергаются уголовному преследованию и в других регионах Юга России. Материалы об этом "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Сочинские Свидетели Иеговы* пожаловались на состояние здоровья после освобождения", "Свидетель Иеговы* Галина Паркова получила условный срок", "Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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