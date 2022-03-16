Возобновлена подача тепла в дома жителей Краснодара

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Ремонтные бригады устранили последствия аварии на газопроводе, после которой порядка 35 тысяч жителей Краснодара остались без отопления, отчитались местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 15 марта подача тепла в 150 многоэтажных домов в Краснодаре была прекращена из-за утечки на газопроводе.

Коммунальные службы завершили ремонт газопровода в Краснодаре, сообщила сегодня городская Единая диспетчерская служба. "Утечка газа ликвидирована, подача газа на котельную восстановлена. Происходит запуск котельной", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.

Власти Краснодара уточнили, что котельная уже запущена. "Подача газа в котельную уже возобновлена, началось заполнение системы теплоносителем и ее прогрев. Планируется, что это займет до пяти часов", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

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