Ликвидация последствия аварии на газопроводе. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

16 марта 2022, 09:40

Возобновлена подача тепла в дома жителей Краснодара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ремонтные бригады устранили последствия аварии на газопроводе, после которой порядка 35 тысяч жителей Краснодара остались без отопления, отчитались местные власти.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 15 марта подача тепла в 150 многоэтажных домов в Краснодаре была прекращена из-за утечки на газопроводе.

Коммунальные службы завершили ремонт газопровода в Краснодаре, сообщила сегодня городская Единая диспетчерская служба. "Утечка газа ликвидирована, подача газа на котельную восстановлена. Происходит запуск котельной", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.

Власти Краснодара уточнили, что котельная уже запущена. "Подача газа в котельную уже возобновлена, началось заполнение системы теплоносителем и ее прогрев. Планируется, что это займет до пяти часов", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре переменная облачность, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь 17 марта ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 5 тысяч жителей Краснодара остались без отопления", "Жители семи домов в Краснодаре остались без тепла", "Более ста многоэтажек остались без отопления в Краснодаре после аварии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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    Дорогие читатели! "Кавказский узел" работает для вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правду и честно – про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня "Кавказский узел" заблокирован решением Генпрокуратуры России.

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