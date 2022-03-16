16 марта 2022, 03:20

Порядка 35 тысяч краснодарцев остались без тепла после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подача тепла в 150 многоэтажных домов в Краснодаре прекращена в связи в утечкой на газопроводе, сообщили в экстренных службах.

По данным спасателей, авария произошла вечером 15 марта.

"В 21:50 (мск 15 марта) поступила информация о том, что в результате аварии остановлена работа котельной", - сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

В результате подача тепла была прекращена в 150 многоквартирных домов, где живут около 35 тысяч человек, говорится в сообщении.

В зону отключения попали дома в Прикубанском округе Краснодара, теплоснабжение прекратили из-за аварии на газовой трубе, сообщил со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города "Интерфакс-Юг".

"В 20:32 мск (15 марта) произошла утечка газа на магистральной газовой трубе высокого давления между улицей генерала Трошева и поселком Плодородный", - говорится в сообщении. Теплоснабжение прекращено в домах по улице Московской (от улицы Байбакова до Воробьева) и в микрорайоне Губернский, отмечают в службе.

"(Это) произошло, когда на улице практически минусовая температура [...] от подачи газа в этом районе зависит вопрос отопления", - написал мэр Краснодара Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Мэр сообщил, что место утечки обнаружено, "Краснодаргаз" проводит ремонтные работы, завершить которые планируется до 4:00 мск 16 марта.

"Кавказский узел" также писал, вечером 27 декабря 2021 года более 200 многоквартирных домов, в которых живет около 40 тысяч человек, остались без теплоснабжения после аварии на тепловой магистрали в Краснодаре. Подачу тепла возобновили менее чем через сутки. Подача тепла прерывается зимой, так как власти не проводят ремонт теплосетей летом, указали местные жители в соцсетях. Также они пожаловались на низкую температуру в их домах.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре днем 16 марта переменная облачность, температура +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь 17 марта ожидается снегопад, температура воздуха понизится до - 3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители семи домов в Краснодаре остались без тепла", "Жители 14 многоэтажек в Краснодаре остались без отопления по вине застройщика", "Более ста многоэтажек остались без отопления в Краснодаре после аварии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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