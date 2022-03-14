Песков не подтвердил поездку Кадырова на Украину

14 марта 2022, 15:48

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Кремль не располагает данными о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова к чеченским силовикам, принимающим участие в военной операции на Украине, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта в нескольких Telegram-каналах, в том числе ЧГТРК "Грозный", были опубликованы видео о том, что Рамзан Кадыров приехал на Украину, встретился там с чеченскими силовиками и поставил им задачу "взять Киев". Сегодня ночью Кадыров подтвердил, что видео снято в Гостомеле Киевской области, и сообщил также, что на Украине находится депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. "С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с Адамом Делимхановым", - пояснил глава Чечни. Аналитики сочли публикацию этих отчетов элементом пропаганды и попыткой показать важную роль чеченских бойцов в военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, эти видеоролики адресованы не только жителям Чечни и других регионов России, но и Кремлю, пояснили они. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не исключил, что поездка Кадырова на Украину состоялась "не без согласования с федеральным центром".

На митинге в Грозном 25 февраля собрались несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Кадыров, в частности, заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев. На следующий день глава Чечни сказал, что бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ, добавив, что еще одной задачей чеченских военных является сведение "личных религиозных счетов". На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк "Север" (командир Магомед Тушаев), батальон "Юг" (командир Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН "Ахмат-Грозный" (командир Анзор Бисаев), говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Вопрос о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину в зону военных действий задали сегодня пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову в ходе общения с прессой. Журналист ТАСС поинтересовался у Пескова, были ли согласована такая поездка главы республики, а также располагает ли Кремль данными о ней. "Нет, таких данных нет", - привело короткий ответ Пескова агентство.

Пресс-секретарь президента также не стал развернуто комментировать и сроки окончания военной операции на Украине, указав, что они "не озвучиваются". "Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные ранее сроки в полном объеме", - привел слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, 3 марта Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские военные беседуют с людьми, представленными как мирные жители Украины. Видеозапись беседы кадыровцев с мирными жителями повторяет модель освещения спецоперации на федеральных каналах, пояснили правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко. Освещение операции идет в духе "нас встречают с цветами", сказала, в частности, Светлана Ганнушкина.

Ганнушкина и Малашенко обратили внимание, что один из военных на видео потребовал показать содержимое телефонов. Это обычная практика для Чечни, и кадыровцы применили ее на Украине, констатировали они. Жители Чечни еще в октябре 2020 года сообщали, что силовики во время рейдов проверяют не только документы, но и мобильные телефоны. Местные жители связали это с возможностью поддержки критиков руководства республики и комментариев их публикаций.

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