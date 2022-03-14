Майнинг-ферма. Фото: Marco Krohn https://ru.wikipedia.org

14 марта 2022, 15:06

Нелегальная майнинг-ферма закрыта в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики закрыли в Кабардино-Балкарии незаконно подключенную к электросетям майнинг-ферму, возбуждено уголовное дело о крупном ущербе энергоснабжающей компании, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", о рейдах по поиску подключений нелегальных майнинг-ферм к электросетям регулярно отчитывается МВД Дагестана. Эта работа усилилась после того, как в декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов).

Майнинг (англ. mining - добыча) - процесс записи действий с криптовалютой в блокчейн (цепочку блоков информации) и внесение в общедоступную базу данных по всем операциям с этой валютой. Майнинговая ферма - это комплект оборудования с программным обеспечением для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

В Кабардино-Балкарии прекращена работа незаконной майнинг-фермы, состоявшей из 200 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщил сегодня представитель республиканского управления ФСБ.

По его словам, подозреваемый самовольно подключил майнинг-ферму к энергосетям, в  результате чего причинен крупный ущерб энергоснабжающей компании. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), пишет "Интерфакс-Юг".

Предполагаемый организатор майнинг-фермы – гражданин России, в оперативно-разыскных мероприятиях наряду с сотрудниками УФСБ участвовало республиканское МВД, информирует РИА "Кабардино-Балкария".

Другие подробности, в том числе о том, задержан ли подозреваемый, в публикациях не приводятся. МВД Кабардино-Балкарии и региональное управление СКР не сообщили по состоянию на 15.00 мск о расследовании этого уголовного дела.

Часть 1 статьи 165 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, в апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал "Кавказскому узлу" ученый, член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев. Прямого запрета на криптовалюты в шариате нет, но многие ученые с осторожностью к ним относятся, указал специалист по исламскому банкингу Гапур Озиев.

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Примечание:

"Силовики пресекли деятельность сети криптоферм в трех муниципалитетах Дагестана", "Ужесточение штрафов за майнинг подчеркнуло проблемы с ГЭС и электросетями в Абхазии", "Отчет чиновников о закрытии майнинг-фермы в Дагестане вызвал скепсис у пользователей соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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