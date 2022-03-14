Зурабишвили попросила Зеленского вернуть в Тбилиси посла Украины

14 марта 2022, 14:31

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе ежегодного отчета парламента заявила, что не допустит разногласий с Украиной и просила президента Украины Владимира Зеленского вернуть в страну посла. При этом она отметила, что по вопросу помилования Михаила Саакашвили ее позиция не изменилась.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи с военным конфликтом на Украине. 28 февраля Гарибашвили пояснил, что в случае если страна присоединится к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Это объяснение не устроило участников митингов в поддержку Украины, которые вновь потребовали отставки главы правительства. Украина 1 марта отозвала посла из Грузии. Оппозиционеры обвинили власти страны в пассивности и неоказании помощи Украине в сложный для нее период и посчитали, что подобное бездействие вызвало напряжение и отзыв украинского посла. Политологи назвали отзыв посла Украины в Грузии признаком серьезного ухудшения дипломатических отношений двух стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе сегодняшнего выступления в парламенте попросила о возвращении в Тбилиси чрезвычайного и полномочного посла Украины. "Обращаюсь к моему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу вернуть посла, чтобы в эти тяжелейшие минуты между двумя нашими народами связи полностью укрепились и были более крепкими", - привело ее слова агентство "Новости-Грузия".

Она добавила, что любые разногласия между Украиной и Грузией будут на пользу России, подчеркнула Зурабишвили. "Недопустима даже попытка внести какое-либо недопонимание между нами и Украиной. Я не позволю этого!" - заявила она. При этом президент коснулась и вопроса помилования третьего президента Михаила Саакашвили, который имеет украинское гражданство. "Я не буду пересматривать вопрос о помиловании Саакашвили, потому что ответ уже однажды был дан. Возрождение этого вопроса в связи с войной на Украине только спровоцировало внутреннюю поляризацию", - привел ее слова "Интерпрессньюс".

Напомним, Михаил Саакашвили после возвращения в Грузию вел длительную голодовку, 21 февраля Саакашвили объявил о начале новой бессрочной голодовки с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. По его словам, он принял это решение, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода. На следующий день в Тбилиси прошла акция протеста с требованием освобождения Саакашвили, восемь человек были задержаны. 23 февраля оппозиционная партия "Единое национальное движение" анонсировала протест с целью добиться отправки Михаила Саакашвили на лечение за границу. Пиар-акцией назвал новую голодовку Саакашвили представитель организации "Бывшие политзаключенные за права человека".

10 марта стало известно, что Михаил Саакашвили прекратил голодовку. Он пояснил в социальной сети, что сделал это по просьбе граждан Грузии, которые принимают участие в боях на Украине, а также Зеленского, сообщили 10 марта "Новости-Грузия".

Михаил Саакашвили в 2015 году при получении украинского гражданства, был лишен грузинского гражданства. В 2015-2016 годах занимал должность председателя городской администрации Одесской области, лидер украинской партии "Движение новых сил". Осенью 2021 года вернулся в Грузию и был арестован, говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

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Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".