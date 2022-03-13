Петиция за обмен пленными и погибшими с Украиной набрала за неделю более 23 тысяч подписей

13 марта 2022, 14:10

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Более 23 тысяч подписей собрала петиция к Путину с призывом обменяться с Украиной пленными и телами погибших. Инициативу поддержал режиссер Александр Сокуров и другие деятели искусства, а также депутаты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив число погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения.

Со 2 марта Минобороны не озвучивало данные о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России.

Петиция, озаглавленная "Незамедлительно начать с Украиной обмен пленными и телами погибших "всех на всех"", размещена на сайте Change.org, судя по данным сайта, семь дней назад и адресована президенту России, обращение создал представитель партии "Яблоко" Анатолий Голов.

"Согласно официальным данным Министерства обороны России, в ходе специальной военной операции в Украине только с 24 февраля по 2 марта погибли 498 российских военнослужащих и 2870 украинских военнослужащих. Мы призываем к скорейшему проведению обмена телами погибших военнослужащих и обмена имеющимися пленными с украинской стороной по принципу "всех на всех". Призываем обеспечить режим прекращения огня на время проведения обменов", - говорится в обращении.

Такие процедуры предусмотрены международными договорами, пояснил автор петиции. "И, исходя из гуманных соображений, их необходимо провести как можно быстрее, чтобы пленные российские военнослужащие вернулись к своим семьям, а с погибшими могли проститься их родные и близкие", - говорится в ней.

Под текстом обращения подписались, помимо самого Голова, 19 человек: режиссер Александр Сокуров, музыкант Юрий Шевчук, историки Ирина Левинская, Анатолий Разумов и Лев Лурье, художник Дмитрий Шагин, писатель Нина Катерли, музейный работник Нина Попова, член-корреспондент Российской академии образования Олег Лебедев, священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко, журналист Виталий Дымарский, правозащитницы Наталия Евдокимова, Оксана Парамонова и Евгения Литвинова, адвокат Игорь Кучеренко, депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Александр Шишлов, доктор политических наук Александр Сунгуров и представитель "Яблока" Юрий Нестеров.

С начала российской военной операции к 8 марта на Украине погибли 474 мирных жителя, еще 861 получил ранения, сообщило 8 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека. По данным ООН, с конца февраля по 8 марта число беженцев с Украины достигло двух миллионов человек, заявил в тот же день верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Согласно информации на сайте Change.org, сегодня петиция набрала 20 тысяч голосов, а всего к 14.09 мск под ней размещено 23 002 подписи. Комментарии подписантов не опубликованы под текстом петиции.

Напомним, в случае гибели военнослужащего командование должно немедленно информировать об этом семью, рассказала глава отделения "Комитета солдатских матерей" в Краснодарском крае Антонина Аксёнова, комментируя сообщения о погибших при спецоперации на Украине. Существует договоренность с военкоматами, что они сами сообщают родным о льготах и разъясняют, куда нужно за ними обратиться, пояснила она.

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".