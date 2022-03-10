Минобороны России заявило о выведении из строя системы ПВО Украины

10 марта 2022, 12:44

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Российские военные уничтожили 81 радиолокационный пост украинских ПВО, что привело к потере боевого управления авиацией и ПВО Украины, заявило Минобороны России. Украинская сторона сообщила об эвакуации жителей Сумской области, а Международный комитет Красного Креста назвал "апокалиптической" гуманитарную ситуацию в стране.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. 9 марта шесть гуманитарных коридоров были открыты для эвакуации жителей Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи, Изюма и населенных пунктов Киевской области

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. 5 марта российская сторона сообщила, что открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий, обвинив украинские власти в нежелании продлить режим тишины. Международный Красный Крест заявил, что 6 марта сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон. 7 марта Минобороны России сообщило, что в соответствии с объявленным режимом тишины были остановлены все боевые действия.

Авиации и системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины нанесен существенный урон, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, к началу военной операции насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов Украины. "Уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует", – заявил Конашенков на кадрах видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале Минобороны России.

Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины, подчеркнул Конашенков.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских военных в Донецке, Слобожанском и части Таврийского округов. Продолжается оборона Мариуполя, сообщило сегодня на своей странице в Facebook Минобороны Украины. "Принимаются меры по сдерживанию продвижения российских военных в сторону Киева", – заявило ведомство.

Сегодня начали работу гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Сумкой области. В частности речь идет о дорогах Сумы – Полтава, Тростянец – Полтава, Краснопилля – Полтава. "Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне на личном автотранспорте", – сообщил сегодня на своей странице в Facebook офис президента Украины.

"Также эвакуация проводится по маршрутам: Изюм – Лозова, Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск, Бородянка, Буча, Ирпень и Гостомель – Киев", – сказано в сообщении.

Спустя почти две недели с момента начала военной операции на Украине сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Юэн Уотсон. "Для простых людей эта просто апокалиптическая ситуация, у них заканчиваются предметы первой необходимости. Самое главное сейчас, чтобы до этих людей дошла спасительная помощь. Является ли этот вопрос – вопросом жизни или смерти? Однозначно, да. Очень важно, чтобы гуманитарная помощь как можно скорее попала в Мариуполь и другие города, которые находятся сейчас в эпицентре конфликта", – сказал Уотсон, слова которого приведены сегодня на сайте Организации объединенных наций (ООН).

"В результате вооруженного конфликта из Украины в соседние страны бежали уже более двух миллионов человек. Среди них 103 тысячи граждан третьих стран", – приведены в сообщении также слова представителя Международной организации по миграции Пола Диллона.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".