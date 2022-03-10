Азербайджан сообщил о перестрелке в Нагорном Карабахе

10 марта 2022, 09:30

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Минувшей ночью позиции азербайджанских военных в Агдамском районе были обстреляны с территории зоны карабахского конфликта, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Нагорный Карабах и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, карабахская сторона заявила, что поздно вечером 8 марта азербайджанские военные сделали три выстрела из гранатомета в сторону села Храморт. Военное ведомство Азербайджана возразило, что военнослужащие Нагорного Карабаха вели обстрелы из стрелкового оружия, а азербайджанские военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли. 9 марта Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометных обстрелах села Хнушинак.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Минувшей ночью подверглись обстрелам позиции азербайджанских военных в Агдамском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

"С ночи и до утра 10 марта с территории зоны карабахского конфликта велись обстрелы позиций азербайджанских военных, расположенные близ сел Чухурмахла, Гурдлар, Хыдырли, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, добавило министерство. К 08.55 мск 10 марта на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев относительно заявления оборонного ведомства Азербайджана об обстрелах.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".