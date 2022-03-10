Чеченцы Европы объяснили мотивы воевать на стороне Украины

10 марта 2022, 05:59

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Выходцы из Чечни, проживающие в Европе, рассказали "Кавказскому узлу", что представители диаспоры хотят помочь Украине остановить военные действия. При этом у иностранцев, приезжающих воевать за Украину, есть риск быть привлеченными к уголовной ответственности за наемничество, отметил юрист.

Как информировал "Кавказский узел", 26 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. Доктор шариатских наук Асвад Хареханов 2 марта разъяснил слова муфтия, отметив, что "защитить нашу страну от Запада - это ваджиб для нас". Таким образом он указал на обязательность участия чеченских военных в объявленном джихаде, отметили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. Проживающий в Великобритании Ахмед Закаев, один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия*, 26 февраля предложил президенту Украины направить в зону боевых действий проживающих в Европе выходцев из Чечни и заключить договор о сотрудничестве с Ичкерией* для легального формирования отрядов добровольцев.

Чеченцы, живущие в Европе, полагают, что военные действия на Украине необходимо остановить, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель культурного объединения "Ичкерия*" в Австрии Хусейн Исханов.

"Чеченцы не могут быть за войну в Украине, потому что мы две войны пережили и прекрасно понимаем ситуацию мирного населения, которое бегает без газа, воды и еды, включая больных и стариков. На войне можно умереть не только от снаряда, но и недостатка лекарств. То, что показывают "кадыровцев" - якобы чеченцы за войну - это страшилка, придуманная пропагандистами. Я не видел еще ни одного видеоподтверждения об успешных военных действиях "кадыровцев", - сказал он.

Первое свидетельство присутствия военных из Чечни на Украине появилось 26 февраля. На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк "Север" (командир Магомед Тушаев), батальон "Юг" (командир Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН "Ахмат-Грозный" (командир Анзор Бисаев), говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине". Рамзан Кадыров объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов и чеченцев, которые участвуют в боях на стороне Украины. 4 марта Кадыров пояснил, что задача чеченских подразделений - покарать тех, кто убивал мирных жителей в Донбассе и Одессе - это джихад.

Если чеченцы из Европы едут воевать на стороне Украины, то это означает всего лишь то, что они хотят защитить свои семьи, полагает Исханов.

Однако, по его словам, готовность чеченских добровольцев воевать на Украине уже привела к негативным комментариям в Австрии со стороны местного политика. "Политик ультраправой Австрийской партии Свободы уже заявил, что "тысячи чеченских джихадистов едут на Украину воевать". А что, простой чеченец, не "джихадист", не может поехать на Украину с добрыми намерениями?" - заявил Исханов.

Участие "кадыровцев" в спецоперации на Украине нацелено на то, чтобы "вбить клин между украинцами и чеченцами", полагает чеченский беженец из Австрии Ибрагим Никархо.

"Всем 300 тысячам чеченцев, которые проживают в Европе, это небезразлично. "Кадыровцев" сейчас умышленно шлют туда, чтобы вбить клин между украинцами и чеченцами. Лично я знал Ису Мунаева, который погиб в 2015-м, сражаясь на стороне Украины. Его мотивация была последовательной - воевал против России в первой чеченской войне, потом во второй... За свои ценности... он готов был пожертвовать жизнью", - сказал Никархо "Кавказскому узлу".

Иса Мунаев - полевой командир времен чеченских кампаний, бригадный генерал ВС Чеченской Республики Ичкерия*. С 2014 года был командующим "Международным миротворческим батальоном им. Джохара Дудаева". Погиб 2 февраля 2015 года в "дебальцевском котле" на востоке Украины, говорится в биографической справке Мунаева на "Кавказском узле".

Среди живущих в Европе чеченцев есть много добровольцев, желающих воевать за Украину, полагает соискатель убежища в европейской стране, чеченец по имени Идрис. "Я думаю, что добровольцев так много, что Муслим Чеберлоевский, руководитель "батальона шейха Мансура" даже выступил с заявлением, чтобы те, кто приезжает сейчас на войну, не собирались в отдельные чеченские отряды, а входили в состав международного отряда, который создал Зеленский [президент Украины Владимир Зеленский - прим. "Кавказского узла"]", - сказал Идрис корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что понимает мотивацию добровольцев. "Сейчас чеченцы, которые хотят поехать воевать, находятся в гораздо более выигрышной ситуации, чем когда воевали на родине. Семьи все в Европе, живут обеспеченно, ничего с ними не случится, даже если на войне убьют. Не будут переживать, что их будут бомбить, как это было, когда они разрывались между позициями и домом", - пояснил Идрис.

Юрист объяснил отличие наемников от специально нанятых государством за рубежом

По словам юриста международной "Агоры**" Кирилла Коротеева, риск быть привлеченными за наемничество у иностранцев, приезжающих воевать за Украину, есть, однако не факт, что они будут признаны наемниками.

"Есть критерий "специально наняты государством за рубежом", статья 47 первого протокола Женевских конвенций, и это может их отличить от наемников, но как все это будет проверяться и соблюдаться - другой вопрос", - сказал Коротеев "Кавказскому узлу".

По его словам, в Женевских конвенциях от 1949 года говорится, что "наемник - это лицо, специально завербованное, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, принимающее участие в военных действиях с целью получения личной выгоды, материальное содержание которого значительно превышает вознаграждение, выплачиваемое комбатантам, входящим в личный состав вооруженных сил данного государства; не являющееся гражданином государства, находящегося в конфликте, или не проживающее на его территории; не входящее в личный состав вооруженных сил стран, находящихся в конфликте; не посланное государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил".

В статье 47 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I, принятый в июне 1977 года), на который ссылается Коротеев, говорится, что в то время как комбатанты в международном конфликте, входящие в состав регулярных вооруженных сил одной из воюющих сторон, имеют право, в случае захвата в плен, на специальную защиту и обращение в качестве военнопленных, статьей 47 предусматривается, что наемники не имеют права на подобный статус. В то же время протокол не запрещает государству предоставлять им аналогичный режим, если оно пожелает этого, в любом конфликте: как международном, так и немеждународном.

"При этом требования для квалификации наемников, а не комбатантов, достаточно высоки, поэтому вопрос будет в том, будут ли русские вообще в это вдаваться и пытаться это доказывать. Но если признать их наемниками, то возможно уголовно преследовать за наемничество, поскольку оно наказуемо по российскому праву", - заявил Коротеев.

"Кавказский узел" также писал, что на Украине чеченские военные пытаются использовать тактику тотальных проверок. Так, чеченские силовики изучают содержимое смартфонов у беженцев, отчитался один из них на видео, опубликованном в Telegram-канале Рамзана Кадырова. Проверка фото и переписки для Чечни привычная практика, и кадыровцы применили ее на Украине, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Алексей Малашенко.

Напомним также, что 27 февраля Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине и призвал Владимира Путина "начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины". 1 марта, сообщив о гибели на Украине двух чеченских бойцов, Кадыров повторил призыв к крупномасштабным боевым действиям, а в ночь на 4 марта попросил Путина отдать приказ о взятии Харькова и Киева.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России признана террористической.

** одноименная ассоциация была признана в России иноагентом и ликвидирована по решению Верховного суда Татарстана.