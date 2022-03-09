Около 100 граждан Армении решили переселиться с Украины на родину

09 марта 2022, 22:51

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Армяне подали заявления на переезд на родину для дальнейшего проживания после начала спецоперации российских военных на Украине, сообщил офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении. Во время боевых действий на Украине погиб один гражданин Армении, заявил Союз армян Украины.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Армения заявила о готовности принять беженцев с Украины. МИД Армении предложил гражданам Армении, а также другим мирным жителям покинуть зону боевых действий через сухопутные границы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии. По данным на 3 марта, 1500 граждан Армении обратились за помощью в посольство на Украине.

Военная операция российских военных на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Около 100 армян с Украины подали заявления на переезд в Армению для дальнейшего проживания, говорится в сообщении офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Данных о том, постоянно или временно граждане Армении планируют жить в стране, нет, уточнили в офисе.

По данным офиса, эти граждане уже выехали на территорию других стран - в страны Евросоюза и в Молдавию. "Со стороны армянских общин этих стран им оказана необходимая помощь, хоть и возможности ограничены", - отмечается в сообщении.

Посольство Армении в целях безопасности переведено из Киева во Львов и Ужгород, сообщило МИД Армении. Посольство продолжает работать и обслуживать граждан Армении на новом месте, сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

Союз армян Украины помогает гражданам Армении покинуть зону боевых действий

По данным Союза армян Украины, в результате боевых действий там погиб один гражданин Армении, заявил заместитель главы Союза Давид Мкртчян.

"Погибший - мирный житель Херсона Ваге Согомонян. Информация о раненых армянах еще не уточнена", - отметил он.

Мкртчян добавил, что Союзу не удалось выяснить точное количество армян, выехавших с Украины в другие страны.

Союз координирует некоторые вопросы, связанные с отъездом армян с Украины. "Пытаемся всем необходимым помочь, в том числе в организации эвакуации. Кто отправляется на своей машине - показываем пути выезда, людей, у которых нет собственной машины, союз помогает вывезти к вокзалам более безопасных регионов, откуда они могут покинуть страну. Людей из восточной части Украины союз встречает, кормит, обеспечивает жильем на один-два дня, потом направляет их в безопасные регионы на запад", - отметил Мкртчян.

В Харькове, где живет очень много армян, была организована эвакуация соотечественников, рассказал он. "Армяне Харькова, покидая город, попали в окружение, наши волонтерские группы на своих машинах вывезли этих людей в более безопасные регионы Украины", - пояснил Мкртчян.

Он добавил, что для координации других вопросов созданы маленькие волонтерские группы, которые помогают тем армянам, которые остаются на Украине, нуждаются в продовольствии, лекарствах, деньгах.

Мкртчян также отметил, что еще за неделю до начала спецоперации Союз армян Украины в тесном контакте с местными структурами Союза в Донецке и Луганске разработали дорожную карту, в рамках которой было определено, сколько человек, по какой дороге и на каком транспорте будет вывезено из региона, в каких местах будут созданы убежища. "Но мы тогда не могли представить, что военные действия выйдут за рамки Донбасса, поэтому ничего не было продумано для армян центральной части Украины", - заключил он.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля члены Европейской партии Армении на акции у российского посольства потребовали остановить спецоперацию на Украине. 5 марта представители украинской общины и ряда политических сил провели акцию солидарности перед посольством Украины в Армении. События, которые происходят на Украине, окажут огромное влияние на весь мир, заявили они. Участники акции заявили, что армянские СМИ освещают боевые действия на Украине ангажированно.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".