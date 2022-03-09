Режим тишины объявлен для эвакуации жителей городов Украины

09 марта 2022, 15:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть гуманитарных коридоров открыты сегодня для эвакуации жителей Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи, Изюма и населенных пунктов Киевской области, сообщила вице-премьер Украины. Минобороны России в связи с этим объявило режим тишины.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта для эвакуации жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя начали работу гуманитарные коридоры, сообщило Минобороны России и объявило о введении режима тишины. Украинская сторона подтвердила готовность обеспечить эвакуацию жителей Сум и время работы гуманитарного коридора.

28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли переговоры российской и украинской делегаций, темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. 5 марта российская сторона сообщила, что открыла гуманитарные коридоры и объявила о введении режима тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Вечером того же дня Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий, обвинив украинские власти в нежелании продлить режим тишины. Международный Красный Крест заявил, что 6 марта сорвалась вторая попытка начать эвакуацию жителей Мариуполя из-за отсутствия детальных договоренностей сторон. 7 марта Минобороны России сообщило, что в соответствии с объявленным режимом тишины были остановлены все боевые действия.

Украина и Россия согласовали режим прекращения огня с 9.00 (10 мск) до 21.00 (22 мск) для эвакуации людей по шести гуманитарным коридорам, сообщила сегодня вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"Мы получили уведомление от Российской Федерации о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также направлении письма в Международный комитет Красного Креста с таким согласованием. Мы направили свое письмо в МККК... Военные согласны прекратить огонь с 9:00 до 21:00", - сказала Ирина Верещук в видеообращении, размещенном сегодня в ее Instagram-аккаунте.

По ее словам, открыты гуманитарные коридоры Энергодар – Запорожье, Сумы – в направлении Полтавы, Мариуполь - в направлении Запорожья, Волноваха – в направлении Покровска, Изюм Харьковской области – Лозовая Харьковской области.

Еще один коридор открыт в Киевской области из населенных пунктов Буча, Ворзель, Ирпень, Бородянка, Гостомель через Стоянку и Белгородку в Киев, сообщила Верещук.

Ранее руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона с 10:00 мск 9 марта объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры.

"[С] 10:00 мск 9 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры", - процитировало сегодня заявление Мизинцева РИА Новости.

Руководитель штаба распорядился направить информацию о гуманитарных коридорах вице-премьеру Украины Ирине Верещук. "Указанное заявление немедленно довести до украинской стороны (вице-премьеру Украины Верещук Ирине Андреевне) и предложить до 03:00 мск 9 марта 2022 г. согласовать указанные маршруты и время начала функционирования гуманитарных коридоров", - привело фрагмент заявления агентство.

С начала российской военной операции к 8 марта на Украине погибли 474 мирных жителя, еще 861 получил ранения, сообщило 8 марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека. По данным ООН, с конца февраля по 8 марта число беженцев с Украины достигло двух миллионов человек, заявил в тот же день верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В Кремле получают информацию от Верховного комиссара ООН, касающуюся возможных потерь среди мирных жителей во время военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН и так далее, мы видим, она докладывается, но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел", - сказал он.

Песков добавил, что "в условиях продолжения специальной операции, в условиях того, что многие города блокированы... очень сложно понимать картину о возможных потерях", пишет сегодня "Интерфакс".

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".